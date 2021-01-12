Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos tem ótimo desempenho em mata-matas de Libertadores na Vila

Peixe se classificou em 13 dos 17 confrontos de Libertadores decididos na Vila Belmiro...

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 09:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2021 às 09:32
Crédito: Reprodução/Twitter Santos
Pela 18ª vez em sua história, o Santos decidirá um confronto eliminatório da Copa Libertadores da América na Vila Belmiro. Na grande maioria dos casos, 13 vezes, o Peixe avançou, mostrando a força do seu estádio na principal competição do continente.O primeiro mata-mata da Libertadores decidido na Vila Belmiro foi a semifinal de 1962, quando o Peixe empatou com a Universidad Católica (Chile) fora de casa e venceu na Vila, por 1 a 0. A equipe foi campeã naquele ano.Três dos confrontos decididos na Vila Belmiro foram nos pênaltis, todos com classificação santista. Nacional (Uruguai) em 2003, LDU (Equador) em 2004 e Velez Sarsfield (Argentina) em 2012.
As únicas eliminações foram para Athletico Paranaense em 2005, Grêmio em 2007, América (México) em 2008 e Barcelona (Equador) em 2018. Em duas delas, contra os paranaenses e os equatorianos, com derrota.
Santos e Boca Juniors decidem uma vaga na final da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O Peixe precisa vencer para avançar. Os argentinos passam com vitória, ou empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados