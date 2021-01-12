Santos tem ótimo desempenho em mata-matas de Libertadores na Vila

Pela 18ª vez em sua história, o Santos decidirá um confronto eliminatório da Copa Libertadores da América na Vila Belmiro. Na grande maioria dos casos, 13 vezes, o Peixe avançou, mostrando a força do seu estádio na principal competição do continente.O primeiro mata-mata da Libertadores decidido na Vila Belmiro foi a semifinal de 1962, quando o Peixe empatou com a Universidad Católica (Chile) fora de casa e venceu na Vila, por 1 a 0. A equipe foi campeã naquele ano.Três dos confrontos decididos na Vila Belmiro foram nos pênaltis, todos com classificação santista. Nacional (Uruguai) em 2003, LDU (Equador) em 2004 e Velez Sarsfield (Argentina) em 2012.