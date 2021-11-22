Santos tem o seu pior ataque em Brasileiros desde 1989

O Santos de 2021 tem o pior ataque em Campeonatos Brasileiros desde 1989. Neste ano, o Peixe marcou 30 gols em 34 jogos da competição nacional, uma média de apenas 0,88 gols por partida. A última vez que o clube teve um desempenho ofensivo tão ruim foi no Brasileiro de 89, com 13 gols em 18 jogos, quando teve uma média de 0,72 gols por jogo.Desde 90, em todas as edições da competição nacional, o Peixe sempre teve uma média de gols superior a um gol por jogo. Não à toa, o Santos tem o melhor ataque da Era dos Pontos corridos, iniciada em 2003, com 1090 gols marcados, com destaque para os 103 gols na campanha do título de 2004.

O Campeonato Brasileiro de 1989 foi disputado por 22 equipes, divididas em dois grupos de 11 cada. Os oito primeiros de cada se classificavam para a segunda fase e formariam outros dois grupos, com oito em cada e o melhor colocado de cada grupo garantia vaga na final da competição.

Na primeira fase, o Santos garantiu a classificação na oitava colocação do grupo B. Na segunda fase, o Peixe terminou na sétima colocação do seu grupo. No geral, terminou a competição na 12ª colocação. A equipe tinha como destaques o goleiro Sérgio, o volante César Sampaio e o atacante Paulinho McLaren.Nesta temporada, o atacante Marinho é o artilheiro do Santos na temporada e no Brasileiro. O camisa 11 possui 9 gols no ano, sendo 6 pelo Brasileirão. Marcos Guilherme e Carlos Sánchez são os vice-artilheiros do Peixe na competição com 5 gols cada.

Confira o desempenho do Santos desde 89

1989 - 18 jogos / 13 gols / 0,72 gol por jogo1990 - 21 jogos / 20 gols / 0,95 gol por jogo1991 - 19 jogos / 23 gols / 1,21 gol por jogo1992 - 25 jogos / 30 gols / 1,2 gol por jogo1993 - 20 jogos / 35 gols / 1,75 gol por jogo1994 - 25 jogos / 36 gols / 1,44 gol por jogo1995 - 27 jogos / 52 gols / 1,92 gol por jogo1996 - 23 jogos / 26 gols / 1,13 gol por jogo1997 - 31 jogos / 48 gols / 1,54 gol por jogo1998 - 37 jogos / 56 gols / 1,51 gol por jogo1999 - 21 jogos / 25 gols / 1,19 gol por jogo2000 - 24 jogos / 38 gols / 1,58 gol por jogo2001 - 27 jogos / 37 gols / 1,37 gol por jogo2002 - 31 jogos / 59 gols / 1,90 gol por jogo2003 - 46 jogos / 93 gols / 2,02 gol por jogo2004 - 46 jogos / 103 gols / 2,23 gol por jogo2005 - 42 jogos / 68 gols / 1,61 gol por jogo2006 - 38 jogos / 58 gols / 1,52 gol por jogo2007 - 38 jogos / 57 gols / 1,5 gol por jogo2008 - 38 jogos / 44 gols / 1,15 gol por jogo2009 - 38 jogos / 58 gols / 1,52 gol por jogo2010 - 38 jogos / 63 gols / 1,65 gol por jogo2011 - 38 jogos / 55 gols / 1,44 gol por jogo2012 - 38 jogos / 50 gols / 1,31 gol por jogo2013 - 38 jogos / 51 gols / 1,34 gol por jogo2014 - 38 jogos / 42 gols / 1,1 gol por jogo2015 - 38 jogos / 59 gols / 1,55 gol por jogo2016 - 38 jogos / 59 gols / 1,55 gol por jogo2017 - 38 jogos / 42 gols / 1,1 gol por jogo2018 - 38 jogos / 46 gols / 1,21 gol por jogo2019 - 38 jogos / 60 gols / 1,57 gol por jogo2020 - 38 jogos / 52 gols / 1,36 gol por jogo2021 - 34 jogos / 30 gols / 0,88 gol por jogo