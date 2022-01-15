Santos tem novos casos de Covid-19 no elenco e isola jogadores

O Santos teve novos casos de Covid-19 em seu elenco. O volante Vinícius Balieiro e o zagueiro Robson Reis, além de Cleber Reis e Kevin Malthus, que estão em tratamento no departamento médico, testaram positivo para doença. Os jogadores estão isolados.O elenco do Santos se reapresentou no domingo passado sem Carlos Sánchez, Marinho e Léo Baptistão, que já haviam testado positivo para a Covid-19, e teve novos positivos para Ângelo, Luiz Felipe e o próprio Sandry. Todos já estão liberados para treinar após o negativo.O elenco santista segue na pré-temporada. O Santos estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 26, às 19h, contra a Inter de Limeira, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.