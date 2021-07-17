Santos tem negociações avançadas com destaque da base do Corinthians

O Santos está muito próximo de acertar a contratação do lateral-esquerdo Lucas Pires, que rescindiu com o Corinthians recentemente. Segundo apuração do Diário do Peixe, o jogador deve assinar o contrato com o clube na próxima semana.O lateral era tratado como grande promessa da base do rival santista, mas viu a situação contratual, que iria até 30 de setembro deste ano, se arrastar sem um acordo entre as partes. Assim, foi feito um acordo amigável para rescisão antecipada de contrato.Nascido no dia 24 de março de 2001, o atleta é natural de São Paulo e, além de lateral-esquerdo, atua como meia-atacante. O jogador foi um dos destaques da equipe Sub-17 na temporada de 2017.