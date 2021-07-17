Santos tem negociações avançadas com destaque da base do Corinthians

O Santos está muito próximo de acertar a contratação do lateral-esquerdo Lucas Pires, que rescindiu com o Corinthians recentemente. Segundo apuração do Diário do Peixe, o jogador deve assinar o contrato com o clube na próxima semana.O lateral era tratado como grande promessa da base do rival santista, mas viu a situação contratual, que iria até 30 de setembro deste ano, se arrastar sem um acordo entre as partes. Assim, foi feito um acordo amigável para rescisão antecipada de contrato.Nascido no dia 24 de março de 2001, o atleta é natural de São Paulo e, além de lateral-esquerdo, atua como meia-atacante. O jogador foi um dos destaques da equipe Sub-17 na temporada de 2017.
Em 2018, foi selecionado pelo técnico Dyego Coelho na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lucas Pires Silva, mais conhecido como Lucas Pires, atua como lateral-esquerdo no Corinthians e foi protagonista do último Campeonato Brasileiro do Sub-20 do time do Parque São Jorge.
O Santos passa por uma reformulação nas categorias de base. Recentemente, o clube contratou Thomas Bueno, jovem promessa de muito destaque também com a camisa do Internacional, de Porto Alegre.
Baixe o app do Lance! e tenha a tabela do BR-21 nas suas mãos
Outros que chegaram recentemente foram o volante Geliel Silva, de 19 anos, que estava no Figueirense, e o meia Davis Silva, filho do ex-jogador Tinga, que estava no Internacional.