Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos tem negociações avançadas com destaque da base do Corinthians

Lucas Pires, lateral-esquerdo de 20 anos, já acertou as bases contratuais, e deve chegar para reforçar o time sub-23 do Alvinegro Praiano nesta semana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 17:30

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 17:30

Crédito: Lucas Pires, revelação do Corinthians, está a caminho do Santos (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Santos está muito próximo de acertar a contratação do lateral-esquerdo Lucas Pires, que rescindiu com o Corinthians recentemente. Segundo apuração do Diário do Peixe, o jogador deve assinar o contrato com o clube na próxima semana.O lateral era tratado como grande promessa da base do rival santista, mas viu a situação contratual, que iria até 30 de setembro deste ano, se arrastar sem um acordo entre as partes. Assim, foi feito um acordo amigável para rescisão antecipada de contrato.Nascido no dia 24 de março de 2001, o atleta é natural de São Paulo e, além de lateral-esquerdo, atua como meia-atacante. O jogador foi um dos destaques da equipe Sub-17 na temporada de 2017.
Em 2018, foi selecionado pelo técnico Dyego Coelho na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lucas Pires Silva, mais conhecido como Lucas Pires, atua como lateral-esquerdo no Corinthians e foi protagonista do último Campeonato Brasileiro do Sub-20 do time do Parque São Jorge.
O Santos passa por uma reformulação nas categorias de base. Recentemente, o clube contratou Thomas Bueno, jovem promessa de muito destaque também com a camisa do Internacional, de Porto Alegre.
Baixe o app do Lance! e tenha a tabela do BR-21 nas suas mãos
Outros que chegaram recentemente foram o volante Geliel Silva, de 19 anos, que estava no Figueirense, e o meia Davis Silva, filho do ex-jogador Tinga, que estava no Internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados