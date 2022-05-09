Santos tem lucro de R$ 18 mil na vitória sobre o Cuiabá na Vila

O Santos teve um lucro de R$ 18.602,53 na vitória sobre o Cuiabá por 4 a 1, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro no último domingo (08).Pelo Boletim Financeiro divulgado pela CBF, o total de despesas da partida foi de R$ 150.862,47 e dedução de R$ 51.630,00. Com o público de 7.256 no confronto, o Peixe arrecadou R$ 221.095,00 na bilheteria.