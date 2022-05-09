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futebol

Santos tem lucro de R$ 18 mil na vitória sobre o Cuiabá na Vila

Partida deste domingo foi acompanhada por pouco mais de sete mil torcedores...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 17:00
O Santos teve um lucro de R$ 18.602,53 na vitória sobre o Cuiabá por 4 a 1, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro no último domingo (08).Pelo Boletim Financeiro divulgado pela CBF, o total de despesas da partida foi de R$ 150.862,47 e dedução de R$ 51.630,00. Com o público de 7.256 no confronto, o Peixe arrecadou R$ 221.095,00 na bilheteria.
Foi a décima partida do Alvinegro como mandante na temporada, a terceira pelo Brasileirão. No ano passado, o Santos teve um prejuízo de R$ 724.356,14 nas dezenove partidas na Vila Belmiro em jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2021, de acordo com os boletins financeiros da CBF.Confira a arrecadação do Santos no Paulistão
Santos 0 x 1 Botafogo – R$ 38.306,80Santos 1 x 1 São Bernardo – R$ 6.260,12Santos 2 x 1 Ituano – R$ 38.596,70Santos 0 x 3 São Paulo – R$ 78.407,65Santos 2 x 2 Novorizontino – R$ 60.001,69Santos 3 x 2 Água Santa – R$ 91.839,59
Confira a arrecadação do Santos no Brasileirão
Santos 2 x 1 Coritiba – R$ 182.083,96Santos 3 x 0 América-MG – R$ 97.654,88Santos 4 x 1 Cuiabá - R$ 18.602,53
Crédito: LéoBaptistãofezumdosgolsdoSantosnavitóriasobreoCuiabá(Foto:Divulgação/Santos

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