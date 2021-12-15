Santos tem em 2021 a maior receita comercial da história do clube

O Santos arrecadou até novembro de 2021 cerca de R$ 68.967.711,90 com o marketing do clube. No ano anterior, os valores giraram por volta de R$ 30 milhões.Somente com patrocínio, o Alvinegro lucrou R$ 44 milhões, contra R$ 17 milhões do ano anterior. Citando o token e NTFs são R$ 69 milhões, o que geral o maior faturamento comercial da história do clube. Foi um aumento de 129% em relação ao ano anterior.

O Peixe tem no momento 11 patrocinadores para o uniforme: Sumup, Philco, BR Supply, Konami, Tekbond, STX, Cartão de Todos, Dafabet, Binance, Kicaldo e Kodilar.O Santos também lucrou mais com no varejo e e-commerce, lucrando mais de R$ 500 mil reais. O Memorial das conquistas também faz parte deste processo. Com a reabertura, pós pandemia, foram mais de R$ 438 mil com lucro. A franquias dos Meninos da Vila que obteve uma crescente de 40% no ano de 2021.

Vale lembrar que em 2021 o Peixe pagou R$ 120 milhões em dívidas. Esses valores falam sobre pendências com jogadores, clubes, empresas e ex-técnicos santista. Ainda restam R$ 447 milhões para que todas as dívidas sejam quitadas.