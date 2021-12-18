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Santos tem dívidas com apostas de Peres que não atuaram no profissional

Peixe deve mais de R$ 360 mil para o zagueiro Gabriel Oliveira e o lateral Alan Cardoso...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 11:11

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 11:11

O Santos deve mais de R$ 360 mil para duas apostas feitas durante a gestão do ex-presidente José Carlos Peres que sequer chegaram a atuar pela equipe profissional: o zagueiro Gabriel Oliveira e o lateral-esquerdo Alan Cardoso.Em março de 2018, o Peixe anunciou a contratação de Gabriel Oliveira, que foi revelado pelo Vitória e teve passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. O Santos pagou R$ 1,5 milhão pelo jogador, que defendeu apenas a equipe B e foi suspenso por doping em um jogo do Brasileiro Sub-20 contra o Flamengo, em 2019.
Em 2021, Gabriel Oliveira deixou o Santos e se transferiu para a Ferroviária, mas também não conseguiu espaço. O Peixe devia a ele R$ 384 mil e a dívida pendente ainda é de R$ 192 mil.Revelado pelo Vasco, o lateral-esquerdo Alan Cardoso foi contratado pelo Santos em março de 2019, chegou a treinar como sparrings com o técnico Jorge Sampaoli, mas também não atuou pelo profissional. Ele foi emprestado para o Londrina em 2020 e, em 2021, foi liberado e acertou com o Santa Cruz.
Atualmente no Resende-RJ, Alan Cardoso ainda tem R$ 170 mil a receber do Santos.
Crédito: GabrielOliveirafoicontratadopeloSantosemmarçode2018(Foto:Divulgação/Santos

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