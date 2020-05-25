Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos tem baixo aproveitamento em cruzamentos na temporada; entenda

Índice de acerto nas bolas levantadas à área neste ano é inferior a 20%...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2020 às 09:00

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 09:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Jesualdo Ferreira precisará trabalhar as jogadas de cruzamento com o elenco do Santos na retomada do futebol, após o fim da pandemia do novo coronavírus. Isso, porque o Peixe, até o início da quarentena, apresentou apenas 19% de efetividade no quesito.
No total, foram 246 bolas alçadas à área adversária nas 12 partidas disputadas (uma média de 20,5 por jogo) e 48 acertos (média de quatro por confronto), de acordo com apontamentos do “SofaScore”. E MAIS:Santos aposta em base digital para manter patrocinadoresSantos vai à Fifa e cobra Flamengo por pagamento milionário de GabigolExecutivo de Marketing do Santos fala em dificuldades para encontrar patrocínio máster: 'Desafio'Aproveitamento dos laterais
De todos os cruzamentos do Peixe em 2020, 28% saíram dos pés dos laterais. Em dez dos 12 jogos, a dupla foi formada por Pará e Felipe Jonatan, cada um deles foi titular 11 vezes – o lateral-esquerdo registra 12 jogos, mas entrou apenas nos minutos finais da vitória santista por 2 a 1 contra o Defensa y Justicia, na Argentina, pela primeira rodada da Fase de Grupos da Libertadores, no dia 3 de março.
Em relação a assertividade, os laterais representam 31% de aproveitamento nos cruzamentos, foram 15 de 48 do clube na temporada. Pará acertou quatro em 25 tentativas, registrando um índice de 16% de acerto. Já Felipe Jonatan teve êxito de 22% ao concluir de forma positiva nove das 40 tentativas.
Madson atuou em uma partida, contra o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, efetuou cinco cruzamentos e acertou dois, tendo aproveitamento positivo de 40%.
No último jogo que o Santos disputou antes da pausa no futebol brasileiro, a derrota por 2 a 1 contra o São Paulo, no Morumbi, pela 11ª rodada do Paulistão, no dia 14 de março, a equipe cruzou apenas quatro bolas na área com nenhum acerto. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio
Imagem de destaque
'Meu avô abusou sexualmente de dezenas de crianças e mulheres — isso foi o que aprendi após confrontá-lo com uma câmera'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados