Santos tem aproveitamento de G4 como mandante e lanterna como visitante

O Santos de Fernando Diniz tem números completamente opostos no Campeonato Brasileiro em jogos na Vila Belmiro e fora do seu estádio. Como mandante, o Peixe possui um aproveitamento de G4, com 73% dos pontos conquistados (três vitórias e dois empates). Com esses números, seria o terceiro colocado no campeonato apenas atrás de Red Bull Bragantino com 77,8% e Athletico-PR com 79,2%.Contudo, o retrospecto do Alvinegro como visitante é ruim. A equipe ainda não venceu fora de casa no Brasileiro e tem um aproveitamento de 8% (três derrotas e um empate como visitante). Com esse índice, o Santos faria uma campanha pior que a do Grêmio, que é o lanterna da competição e tem 9,5% de aproveitamento.Atuar como visitante vêm sendo problema do Peixe na temporada toda, são apenas duas vitórias fora de casa nos 16 confrontos da temporada. Das doze derrotas dos 33 duelos nesta temporada, dez foram fora e apenas duas em casa. Peixe ainda está invicto na Vila Belmiro com Diniz, mas só tem uma vitória fora com o técnico pela Copa do Brasil.