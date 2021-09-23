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Santos tem 1% de chance de Libertadores e 33% de chance de rebaixamento

Santos está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 11:15
Crédito: Reprodução/Santos
O Santos não vence há nove jogos e vive maior jejum de vitórias desde 2014. Com 24 pontos, a equipe está perto da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e precisa pontuar para sair da parte debaixo da tabela da competição.Segundo estatísticas do site InfoBola, o Peixe tem 1% de chance de conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2022 e 33% de chance de rebaixamento para a Série B. O Santos está a seis pontos do G6 do Brasileirão e um ponto apenas acima do Z4.
Para escapar do rebaixamento, o Santos precisa de 21 pontos dos outro 51 possíveis até o final do Brasileirão. São mais 17 rodadas. Até o momento, a equipe de Fábio Carille tem 38,09% de aproveitamento no campeonato.A última vitória do Santos no Brasileiro foi diante a Chapecoense por 1 a 0, na Arena Condá no dia 1 de agosto, há quase dois meses. Na temporada, a última vitória do Peixe aconteceu no dia 12 de agosto sobre o Libertad por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, são cinco derrotas e quatro empates.

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