Santos Store reabre na Vila; veja dias e horários de funcionamento da loja

A Prefeitura autorizou e o Santos reabriu a sua loja oficial na Vila Belmiro nesta semana. O local estava fechado nos últimos meses em razão da pandemia do novo coronavírus, mas com diversos protocolos elaborados pelas equipes de saúde da cidade, a loja foi autorizada a reabrir.
O estabelecimento fica localizado na Rua Princesa Isabel (s/n), ao lado do Portão 17 do estádio. O horário de funcionamento é de terça-feira a sábado, das 13h até 19h. Lá, os torcedores podem encontrar os novos uniformes do Peixe, lançados recentemente, além de diversos outros produtos, como bonés, camisas de treino, toalhas, etc.
O torcedor que deseja conferir os produtos que estão à venda na Santos Store pode consultar o catálogo da loja. Vale lembrar que, mesmo durante a pandemia de covid-19, o Santos teve aumento no crescimento de sócios e fechou com mais um patrocínio para a temporada.E MAIS:Representante de Jackson Porozo afirma que jogador deixará o SantosSantos apresenta custos com pagamentos 51% acima do orçamento do primeiro trimestre de 2020Santos fecha primeiro trimestre de 2020 com superavit de R$ 16 milhões; entendaCom promoção, Santos ganha mais de 4 mil sócios durante a pandemia E MAIS: