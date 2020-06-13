Santos Store reabre na Vila; veja dias e horários de funcionamento da loja

Crédito: Divulgação/Santos FC

A Prefeitura autorizou e o Santos reabriu a sua loja oficial na Vila Belmiro nesta semana. O local estava fechado nos últimos meses em razão da pandemia do novo coronavírus, mas com diversos protocolos elaborados pelas equipes de saúde da cidade, a loja foi autorizada a reabrir.

O estabelecimento fica localizado na Rua Princesa Isabel (s/n), ao lado do Portão 17 do estádio. O horário de funcionamento é de terça-feira a sábado, das 13h até 19h. Lá, os torcedores podem encontrar os novos uniformes do Peixe, lançados recentemente, além de diversos outros produtos, como bonés, camisas de treino, toalhas, etc.