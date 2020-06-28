Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos simula patrocínio máster na camisa e foto vaza; entenda

Peixe se reuniu com a empresa iSure, de consultoria e seguros para uma possível parceria entre as partes. Conversas acontecem, não necessariamente para espaço máster do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 17:28

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 17:28

Crédito: Reprodução
Uma foto da camisa do Santos com a empresa iSure, de consultoria e seguros, no espaço de patrocínio máster, vem causando curiosidade na torcida do Santos. No entanto, segundo apurado pelo LANCE!, trata-se apenas de um 'agrado', como aproximação entre as partes. As negociações continuam, mas não necessariamente para o espaço principal do uniforme.
O Santos procura um patrocínio máster desde o começo de 2019, quando acabou o contrato com a Caixa. Até aqui, algumas parcerias pontuais foram feitas no espaço, mas sem um vínculo de longa duração.
Vale ressaltar que, mesmo durante a pandemia de coronavírus, o Santos fechou o patrocínio da Oceano B2B, de suprimentos corporativos, que estampará a barra frontal da camisa até dezembro de 2021.
A equipe santista tem sete marcas estampadas no uniforme: Oceano B2B, Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Unicesumar, Kodilar e Orthopride.E MAIS:Jean Mota seria alvo do Fortaleza para a sequência da temporadaJesualdo Ferreira pede 'igualdade' e se preocupa com lesões no retornoTítulo paulista da 1º geração de Meninos da Vila completa 41 anosSantos perde para o Flamengo no CBLoL 2020 em clássico históricoAtacante ex-Santos acerta para ser reforço do Jorge Wilstermann E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados