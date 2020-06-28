Santos simula patrocínio máster na camisa e foto vaza; entenda

Uma foto da camisa do Santos com a empresa iSure, de consultoria e seguros, no espaço de patrocínio máster, vem causando curiosidade na torcida do Santos. No entanto, segundo apurado pelo LANCE!, trata-se apenas de um 'agrado', como aproximação entre as partes. As negociações continuam, mas não necessariamente para o espaço principal do uniforme.
O Santos procura um patrocínio máster desde o começo de 2019, quando acabou o contrato com a Caixa. Até aqui, algumas parcerias pontuais foram feitas no espaço, mas sem um vínculo de longa duração.
Vale ressaltar que, mesmo durante a pandemia de coronavírus, o Santos fechou o patrocínio da Oceano B2B, de suprimentos corporativos, que estampará a barra frontal da camisa até dezembro de 2021.
A equipe santista tem sete marcas estampadas no uniforme: Oceano B2B, Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Unicesumar, Kodilar e Orthopride.E MAIS:Jean Mota seria alvo do Fortaleza para a sequência da temporadaJesualdo Ferreira pede 'igualdade' e se preocupa com lesões no retornoTítulo paulista da 1º geração de Meninos da Vila completa 41 anosSantos perde para o Flamengo no CBLoL 2020 em clássico históricoAtacante ex-Santos acerta para ser reforço do Jorge Wilstermann E MAIS: