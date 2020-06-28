Santos simula patrocínio máster na camisa e foto vaza; entenda

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Uma foto da camisa do Santos com a empresa iSure, de consultoria e seguros, no espaço de patrocínio máster, vem causando curiosidade na torcida do Santos. No entanto, segundo apurado pelo LANCE!, trata-se apenas de um 'agrado', como aproximação entre as partes. As negociações continuam, mas não necessariamente para o espaço principal do uniforme.

O Santos procura um patrocínio máster desde o começo de 2019, quando acabou o contrato com a Caixa. Até aqui, algumas parcerias pontuais foram feitas no espaço, mas sem um vínculo de longa duração.

Vale ressaltar que, mesmo durante a pandemia de coronavírus, o Santos fechou o patrocínio da Oceano B2B, de suprimentos corporativos, que estampará a barra frontal da camisa até dezembro de 2021.