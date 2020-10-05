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Santos se reúne para definir detalhes de novo patrocinador

Com os muitos problemas financeiros, nova gestão de Orlando Rollo busca meios de desafogar os cofres. Reunião nesta segunda prevê novo patrocínio até final de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 06:00

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 06:00

Em meio aos tantos problemas financeiros do Santos, o presidente Orlando Rollo e seu Comitê de Gestão se reunirão nesta segunda-feira a fim de definirem detalhes contratuais de um novo patrocinador.
Para desafogar os cofres, os dirigentes têm buscado abrir algumas frentes. E segundo apurou o LANCE!, uma das negociações é com a Saint-Gobain, uma multinacional francesa. A TekBond, empresa de produtos adesivos, selantes, silicones, dentre outros, está entre as marcas vinculadas.Vale pontuar que Hanie Issa, ex-membro do Comitê de Gestão, é o CEO da Tekbond. O ex-presidente José Carlos Peres o convidou, mas o dirigente não durou no cargo porque concordava com a linha do dirigente, atualmente afastado do cargo.
Lembrando que Orlando Rollo quer tentar sanar as dívidas do clube sem envolver negociação de jogadores. A ideia é "limpar" a imagem do clube para conseguir novos investidores.

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