Santos se reúne para definir detalhes de novo patrocinador

Em meio aos tantos problemas financeiros do Santos, o presidente Orlando Rollo e seu Comitê de Gestão se reunirão nesta segunda-feira a fim de definirem detalhes contratuais de um novo patrocinador.

Para desafogar os cofres, os dirigentes têm buscado abrir algumas frentes. E segundo apurou o LANCE!, uma das negociações é com a Saint-Gobain, uma multinacional francesa. A TekBond, empresa de produtos adesivos, selantes, silicones, dentre outros, está entre as marcas vinculadas.Vale pontuar que Hanie Issa, ex-membro do Comitê de Gestão, é o CEO da Tekbond. O ex-presidente José Carlos Peres o convidou, mas o dirigente não durou no cargo porque concordava com a linha do dirigente, atualmente afastado do cargo.