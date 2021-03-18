Santos se reapresenta sem o atacante Soteldo e o meia Jean Mota

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O Santos se reapresentou nesta quinta-feira (18) para sua primeira atividade depois da volta da Venezuela, onde se classificou para a terceira fase da Copa Libertadores. Na atividade, os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo, mas duas ausências foram notadas. Soteldo e Jean Mota não estiveram no CT Rei Pelé.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaApós o empate por 1 a 1 com o Deportivo Lara, Yeferson Soteldo solicitou para a comissão técnica alguns dias de descanso na Venezuela. Durante o recesso de alguns atletas após o término do Campeonato Brasileiro, no fim de fevereiro, o venezuelano permaneceu no Brasil em função da pandemia de Covid-19. Como o camisa 10 não encontrava seus parentes há mais de um ano, o clube liberou Soteldo das atividades até o próximo domingo.