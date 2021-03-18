Santos se reapresenta sem o atacante Soteldo e o meia Jean Mota

O Santos se reapresentou nesta quinta-feira (18) para sua primeira atividade depois da volta da Venezuela, onde se classificou para a terceira fase da Copa Libertadores. Na atividade, os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo, mas duas ausências foram notadas. Soteldo e Jean Mota não estiveram no CT Rei Pelé.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaApós o empate por 1 a 1 com o Deportivo Lara, Yeferson Soteldo solicitou para a comissão técnica alguns dias de descanso na Venezuela. Durante o recesso de alguns atletas após o término do Campeonato Brasileiro, no fim de fevereiro, o venezuelano permaneceu no Brasil em função da pandemia de Covid-19. Como o camisa 10 não encontrava seus parentes há mais de um ano, o clube liberou Soteldo das atividades até o próximo domingo.
A folga de Jean Mota é mais curta. O meia voltou com o grupo para a cidade, mas foi liberado das atividades para resolver questões particulares de saúde em sua família.O Santos vive um indefinição sobre quando voltará a campo. A rodada de final de semana do Paulistão está suspensa, mas a Federação Paulista ainda tenta viabilizar a do meio de semana, quando o Peixe recebe a Inter de Limeira, na quarta-feira.