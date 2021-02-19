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futebol

Santos se reapresenta e Soteldo é dúvida para jogo contra o Fluminense

Atacante fez a diferença no clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira. Após entrar no intervalo, ele mudou a forma da equipe jogar e conduziu o Peixe ao triunfo...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 21:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 21:00

Crédito: Jota Erre/Photo Premium
O Santos se reapresentou nesta quinta-feira depois da vitória no clássico diante do Corinthians. A atividade contou com a presença do técnico Cuca e com um problema que pode ser um desfalque de peso para o jogo diante do Fluminense. Soteldo voltou a sentir desconforto muscular na coxa e segue seu tratamento, sendo dúvida para o duelo.A presença de Cuca nos treinos também passou a ser incerta depois de o técnico afirmar, em entrevista coletiva, que pode deixar o clube assim que o Santos acertar com um novo treinador. O contrato de Cuca vai até o final do Campeonato Brasileiro, portanto, são mais dois jogos.O treinador já sabe que terá que conviver com pelo menos dois desfalques até o final da temporada: Laércio, que teve uma fissura na região próxima da fíbula esquerda e uma lesão ligamentar de tornozelo esquerdo; e Kaio Jorge, com lesão na coxa. Além de Raniel, Sánchez e Jobson, que são problemas a longo prazo.Nesta quinta-feira, apenas os reservas foram a campo e o time começa a ser definido na sexta para o jogo diante do Fluminense, mas o provável Peixe deve ter a seguinte escalação: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota (Soteldo); Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga.
O Santos pode carimbar sua vaga na fase preliminar da Copa Libertadores já nesse domingo. O Peixe enfrenta o Fluminense, às 18h15min, na Vila Belmiro, e garante a classificação se vencer o time carioca e o Athletico Paranaense não ganhar do Grêmio no mesmo horário, jogo que será disputado em Porto Alegre.

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