Santos se reapresenta e Soteldo é dúvida para jogo contra o Fluminense

O Santos se reapresentou nesta quinta-feira depois da vitória no clássico diante do Corinthians. A atividade contou com a presença do técnico Cuca e com um problema que pode ser um desfalque de peso para o jogo diante do Fluminense. Soteldo voltou a sentir desconforto muscular na coxa e segue seu tratamento, sendo dúvida para o duelo.A presença de Cuca nos treinos também passou a ser incerta depois de o técnico afirmar, em entrevista coletiva, que pode deixar o clube assim que o Santos acertar com um novo treinador. O contrato de Cuca vai até o final do Campeonato Brasileiro, portanto, são mais dois jogos.O treinador já sabe que terá que conviver com pelo menos dois desfalques até o final da temporada: Laércio, que teve uma fissura na região próxima da fíbula esquerda e uma lesão ligamentar de tornozelo esquerdo; e Kaio Jorge, com lesão na coxa. Além de Raniel, Sánchez e Jobson, que são problemas a longo prazo.Nesta quinta-feira, apenas os reservas foram a campo e o time começa a ser definido na sexta para o jogo diante do Fluminense, mas o provável Peixe deve ter a seguinte escalação: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota (Soteldo); Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga.