Santos se reapresenta de olho em decisão; Arthur Gomes retorna

Crédito: Arthur Gomes voltou a treinar no Santos (Ivan Storti/Santos

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, visando a decisão contra o Grêmio, nesta quarta, às 19h15, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

A novidade do treinamento foi o atacante Arthur Gomes, que cumpriu o período de quarentena após contrair o novo coronavírus. Ele deve ser apenas opção no banco de reservas na quarta.

Os titulares da derrota para o Flamengo, por 4 a 1, fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais atletas realizaram um trabalho técnico no gramado do CT Rei Pelé.Os desfalques certos contra o Grêmio são o volante Diego Pituca, suspenso, e o atacante Soteldo, ainda com a Covid-19.

Um possível Santos é: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jobson; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho.