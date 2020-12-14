Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos se reapresenta de olho em decisão; Arthur Gomes retorna

Titulares contra o Flamengo fizeram um trabalho regenerativo. Arthur Gomes, recuperado do novo coronavírus, foi a principal novidade na atividade desta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 19:18

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:18

Crédito: Arthur Gomes voltou a treinar no Santos (Ivan Storti/Santos
O Santos se reapresentou nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, visando a decisão contra o Grêmio, nesta quarta, às 19h15, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.
A novidade do treinamento foi o atacante Arthur Gomes, que cumpriu o período de quarentena após contrair o novo coronavírus. Ele deve ser apenas opção no banco de reservas na quarta.
Os titulares da derrota para o Flamengo, por 4 a 1, fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais atletas realizaram um trabalho técnico no gramado do CT Rei Pelé.Os desfalques certos contra o Grêmio são o volante Diego Pituca, suspenso, e o atacante Soteldo, ainda com a Covid-19.
Um possível Santos é: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jobson; Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho.
Uma vitória simples e até um 0 a 0 garantem o Santos nas semifinais da Copa Libertadores. O ganhador da partida enfrenta o vencedor entre Racing e Boca Juniors, ambos da Argentina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados