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futebol

Santos se reapresenta com o "reforço" de Soteldo. Marinho em transição

Venezuelano voltou aos treinos nesta quinta e deve ficar à disposição contra o Atlético-GO...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 19:56

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:56

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quinta-feira já pensando na partida de sábado, diante do Atlético-GO. O técnico Cuca teve boas notícias na atividade, que contou o Soteldo trabalhando normalmente e Marinho em processo de transição. Os dois correm contra o tempo para se recuperarem e entrarem em campo em Goiânia.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroSoteldo estava com dores no adutor da coxa direita e foi desfalque na última rodada, contra o Grêmio. Marinho se recupera de edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e também não jogou em Porto Alegre. O venezuelano deve jogar em Goiânia, Marinho deve ser preservado até ficar 100%.
O treinador sabe que terá dois desfalques certos para a partida diante do Atlético-Go. Sandry foi expulso contra o Grêmio e Madson levou o terceiro cartão amarelo. Dos dois, o volante era provável titular.A quinta-feira foi somente de trabalho regenerativo para os titulares e o técnico Cuca terá somente o treino de sexta com todos os jogadores em campo para definir o time titular. O time viaja para Goiânia depois da atividade.
Santos e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, 21h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo é considerado chave na busca por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Peixe está na 10ª colocação, com 46 pontos, a equipe goiana é a 13ª, com 45.

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