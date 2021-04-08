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futebol

Santos se reapresenta com Copete em campo e titulares na academia

Peixe voltou aos treinos na manhã desta quinta e contou com o atacante Copete, recuperado de Covid. Clube tenta acelerar a recuperação do atacante Kaio Jorge...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 12:20
Crédito: Divulgação/Santos
Depois de um dia de folga após retorno da viagem da Argentina, o Santos se reapresentou nesta quinta-feira (8) no CT Rei Pelé. Os titulares da vitória sobre o San Lorenzo por 3 a 1 trabalharam na academia, enquanto aqueles que não atuaram os 90 minutos e reservas fizeram um trabalho de campo.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO atacante Copete foi a novidade no treino. Ele se reapresentou nesta quarta para passar por avaliações cardiológicas e físicas no Departamento Médico. O jogador ficou de fora do confronto da Libertadores por contrair Covid e precisou ficar afastado do grupo, se recuperando de forma isolada.O Peixe tem decisão na próxima terça-feira (13), viaja até Brasília para receber o San Lorenzo m busca da classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Santos tenta a recuperação de Kaio Jorge, em trabalho muscular na coxa esquerda, para o duelo de volta no Estádio Mané Garrincha diante as proibições de eventos esportivos no estado de São Paulo em meio as medidas mais restritivas para combater o avanço da Covid.

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