Santos se reapresenta após eliminação; veja como foi a atividade

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos se reapresentou nesta sexta-feira, um dia após a eliminação para a Ponte Preta, com direito a derrota de virada por 3 a 1, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Agora, o Peixe foca no Campeonato Brasileiro, quando estreia diante do Red Bull Bragantino, no dia 09 de agosto.

Na atividade de hoje no CT Rei Pelé, apenas os reservas trabalharam com bola. Os titulares fizeram um treino regenerativo, iniciando o dia na academia e depois indo ao campo para uma atividade física complementar, como realizado de praxe nos dias seguintes aos jogos.