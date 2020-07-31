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futebol

Santos se reapresenta após eliminação; veja como foi a atividade

Jesualdo Ferreira comandou o treinamento após a eliminação para a Ponte Preta. Apenas reservas treinaram com bola, enquanto os jogadores titulares realizaram regenerativo...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:30

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 19:30
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos se reapresentou nesta sexta-feira, um dia após a eliminação para a Ponte Preta, com direito a derrota de virada por 3 a 1, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Agora, o Peixe foca no Campeonato Brasileiro, quando estreia diante do Red Bull Bragantino, no dia 09 de agosto.
Na atividade de hoje no CT Rei Pelé, apenas os reservas trabalharam com bola. Os titulares fizeram um treino regenerativo, iniciando o dia na academia e depois indo ao campo para uma atividade física complementar, como realizado de praxe nos dias seguintes aos jogos.
O Santos vive uma situação ruim tanto dentro de campo, sem vencer após a volta da paralisação e também fora de campo, com críticas ao presidente José Carlos Peres e jogadores entrando na Justiça por salários atrasados.

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