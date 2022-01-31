Santos rescinde contrato com o venezuelano Matías Lacava

O Santos rescindiu o contrato do meia-atacante venezuelano Matías Lacava em comum acordo com o jogador. Ele chegou como aposta por empréstimo ao clube em agosto do ano passado e tinha contrato até o final deste ano.Em novembro, o Peixe teria que exercer a opção de compra para continuar com Lacava e o Departamento Futebol decidiu fazer aposta na safra dos Meninos da Vila que se destacaram na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.Lacava só possui dois jogos pelo elenco principal do Alvinegro e foi mais utilizado pelo Sub-23 na disputa da Copa Paulista. Ele não estava inscrito na lista do Santos Campeonato Paulista.