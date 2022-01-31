Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos rescinde contrato com o venezuelano Matías Lacava

Jogador estava emprestado ao clube até o final do ano, mas não estava nos planos...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 10:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 10:49
O Santos rescindiu o contrato do meia-atacante venezuelano Matías Lacava em comum acordo com o jogador. Ele chegou como aposta por empréstimo ao clube em agosto do ano passado e tinha contrato até o final deste ano.Em novembro, o Peixe teria que exercer a opção de compra para continuar com Lacava e o Departamento Futebol decidiu fazer aposta na safra dos Meninos da Vila que se destacaram na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.Lacava só possui dois jogos pelo elenco principal do Alvinegro e foi mais utilizado pelo Sub-23 na disputa da Copa Paulista. Ele não estava inscrito na lista do Santos Campeonato Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados