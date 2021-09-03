Santos renova parceria com cervejaria e prepara Live especial

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Santos anunciou a renovação de parceria com a Ambev em um contrato multianual. O acordo engloba o futebol masculino e feminino, iniciativas de melhorias de infraestrutura do clube e, principalmente, ações para a torcida santista, sempre valorizando a paixão dos torcedores pelo clube e aproximando-os ainda mais de seus ídolos.Em 2017, a cervejaria auxiliou os santistas na montagem da Fábrica de Campeões, academia do CT Rei Pelé com a aquisição de novos aparelhos e remodelagem do espaço. Além disso, a marca ajudou na reforma dos vestiários da Vila Belmiro, em 2013, e na cobertura da calçada dos portões do estádio na Rua Princesa Isabel, em 2016.

- A parceria entre Brahma e Santos já é histórica. Agora, queremos ampliar essa trajetória com o clube, sempre trazendo a torcida e seu amor pelo clube como focos principais. Por isso, queremos trazer ações únicas e inesquecíveis para os torcedores, sempre valorizando todo o amor dos santistas e das santistas pelo time, pelos jogadores e pelas jogadoras - afirma Harry Racz, gerente Regional de Marketing da Cervejaria Ambev.- Muito bom retomar essa importante parceria com Brahma, que vai nos deixar, inclusive, mais próximos do nosso público com as lives que essa união vai proporcionar. Sem dúvida, há muita identidade entre as duas marcas. Seja bem-vinda de volta Brahma, com toda a sua Brahmosidade para os nossos torcedores - destaca Andres Rueda, presidente do Santos.

O acordo ainda prevê ações voltadas para as redes sociais, nesse diálogo mais próximo com a torcida santista.