Santos renova contrato com promessas da base filhos de ex-Corinthians

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

Nesta sexta-feira (3) o presidente Andres Rueda, do Santos, assinou contratos com os irmãos Kauan Basile, 9 anos, e Lucas Yan, 15, que estavam acompanhados dos pais, Tatiana e o ex-jogador do Corinthians, Andrezinho. Os dois atletas já atuam nas categorias de base do clube.Os mais velho, que joga como volante e é capitão do sub-15, teve renovado o contrato de formação, enquanto que para o caçula, que é meia atacante e está iniciando no campo, no sub-11, foi assinado o plano de carreira, já alinhando condições do primeiro vínculo de iniciação esportiva, contrato de formação e contrato profissional.

- Nosso objetivo é investir e fortalecer a base, oferecer aos atletas uma estrutura digna e complementos como aulas de idioma, tecnologia, preparando-os para o futuro - afirmou Rueda.

- Estou feliz em fazer seu primeiro contrato -, reforçou o presidente ao pequeno Kauan. - Agora queremos ver vocês construindo suas histórias e nos ajudando a ganhar títulos. Importante que eles têm família estruturada, pensam no futuro e queremos ver esses meninos felizes, jogando bem, evoluindo - complementou o dirigente do Santos.O pai, que atuou pelo Corinthians na trágica semifinal do Paulista de 2001, falou da importância de ver os dois atletas seguindo a carreira no Peixe.

- É inexplicável o que está acontecendo e só temos de agradecer a Deus. Eu e minha esposa batalhamos bastante para estar aqui e acreditamos que o Santos seria o lugar certo para eles chegarem ao profissional, formados e tendo oportunidades que merecem. É um orgulho muito grande estar aqui - disse.

- É um sonho, carreira de jogador não é fácil. Santos é um lugar que respira futebol e esse clube sempre foi maravilhoso desde que eles chegaram aqui, desde o mais velho até o nosso pequeno. Nos receberam muito bem e um clube que realmente motiva o jogador, que faz realizar seus sonhos - acrescentou a mãe.

Os dois atletas da base também comemoraram como os pais. Tímido e dizendo ser sério nos treinos, Kauan foi de poucas palavras, mas garantiu estar feliz por assinar o contrato.

- Muito feliz, sei da luta da minha família, meus pais me ajudam e quero continuar aqui até o profissional. Estou aqui desde os seis anos - comentou o mais novo.