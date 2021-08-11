Santos renova contrato com o goleiro John até o final de 2024

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Na tarde desta terça-feira (10), John assinou a extensão de seu contrato com o Santos até o fim de dezembro de 2024. Com vínculo até dezembro de 2023, o acordo foi renovado por mais um ano. O goleiro foi recebido pelo presidente Andrés Rueda e fez a assinatura ao seu lado, na sala da presidência.Em recuperação da lesão sofrida no menisco do joelho, o goleiro santista falou da importância da renovação:

- Muito feliz, parece que é a primeira vez que estou fazendo um contrato com o Clube. É uma honra estar tanto tempo num clube tão grande como o Santos.

E o Menino da Vila já esta ansioso para voltar aos gramados.

- Foi tudo bem na cirurgia, e já estou focado para recuperar e voltar bem. Faz pouco tempo que operei, mas já estou muito ansioso para voltar e ajudar a equipe dentro de campo. E nós estamos muito bem servidos de goleiro no elenco.John também relembrou sua chegada ao Clube, em 2011.