Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos renova contrato com o goleiro John até o final de 2024

Jogador ainda se recupera de lesão e tinha vínculo até o final de 2023...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 21:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 21:43
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na tarde desta terça-feira (10), John assinou a extensão de seu contrato com o Santos até o fim de dezembro de 2024. Com vínculo até dezembro de 2023, o acordo foi renovado por mais um ano. O goleiro foi recebido pelo presidente Andrés Rueda e fez a assinatura ao seu lado, na sala da presidência.Em recuperação da lesão sofrida no menisco do joelho, o goleiro santista falou da importância da renovação:
- Muito feliz, parece que é a primeira vez que estou fazendo um contrato com o Clube. É uma honra estar tanto tempo num clube tão grande como o Santos.
E o Menino da Vila já esta ansioso para voltar aos gramados.
- Foi tudo bem na cirurgia, e já estou focado para recuperar e voltar bem. Faz pouco tempo que operei, mas já estou muito ansioso para voltar e ajudar a equipe dentro de campo. E nós estamos muito bem servidos de goleiro no elenco.John também relembrou sua chegada ao Clube, em 2011.
- Passa um filme pela cabeça. Quando pisei aqui pela primeira vez, foi para ir para o alojamento. Descia e subia as escadarias da Vila Belmiro para poder ver o jogo do profissional. E poder jogar pelo Santos é a realização de um sonho. Espero ficar muito tempo e poder fazer história nesse Clube tão grande.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados