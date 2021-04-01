Santos renova contrato com executivo de marketing

O Santos renovou o contrato com o executivo de marketing, Marcelo Frazão, até o final da temporada. O vínculo do profissional terminava nesta quarta-feira, mas as duas partes chegaram a um acordo após longa negociação.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEx-Flamengo, Marcelo Frazão chegou ao Santos em 2018 na gestão de José Carlos Peres. Ele acumulava a função de executivo de comunicação também, mas a área passou a ser responsabilidade de Fabio Maradei. No início da gestão Rueda, o contrato com Frazão foi prorrogado por três meses.
Para renovar, Frazão aceitou passar a ter um contrato com bases na CLT (ele tinha um acordo como Pessoa Jurídica), além de uma redução salarial.O anúncio do acordo com a Sumup como patrocinador máster contribuiu para a permanência de Marcelo Frazão, que encontra uma certa resistência no clube. Com a Sumup, o Peixe chegou a nove patrocinadores no uniforme: SumUP (máster), Oceano B2B (barra frontal), Kicaldo (manga), Tekbond (esterno), Foxlux (barra traseira), Philco (costas), Konami (número), STX (parte frontal do calção) e Kodilar (meião).