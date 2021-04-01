Santos renova contrato com executivo de marketing

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos renovou o contrato com o executivo de marketing, Marcelo Frazão, até o final da temporada. O vínculo do profissional terminava nesta quarta-feira, mas as duas partes chegaram a um acordo após longa negociação.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEx-Flamengo, Marcelo Frazão chegou ao Santos em 2018 na gestão de José Carlos Peres. Ele acumulava a função de executivo de comunicação também, mas a área passou a ser responsabilidade de Fabio Maradei. No início da gestão Rueda, o contrato com Frazão foi prorrogado por três meses.