Santos renova com patrocinador até o final de 2022

O Santos renovou a parceria com a Kodilar, empresa no ramo alimentício, até o 31 de dezembro de 2022. Parceira clube desde novembro de 2018, a Kodilar vai continuar estampando os meiões do uniforme do time profissional masculino, bem como nas camisas de treino, entrevistas, redes sociais e ativações em dias de jogos.- Mais do manter uma grande empresa como a Kodilar no Santos, essa renovação reforça a confiabilidade do Clube no mercado. Ficamos felizes em ter essa empresa, que tanto investe no nosso esporte e desenvolve produtos visando a qualidade de vida, junto conosco por mais uma temporada - afirma o presidente do Santos, Andres Rueda.