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futebol

Santos renova com patrocinador até o final de 2022

Kodilar seguirá nos meiões do Peixe por mais uma temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 12:49

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 12:49

O Santos renovou a parceria com a Kodilar, empresa no ramo alimentício, até o 31 de dezembro de 2022. Parceira clube desde novembro de 2018, a Kodilar vai continuar estampando os meiões do uniforme do time profissional masculino, bem como nas camisas de treino, entrevistas, redes sociais e ativações em dias de jogos.- Mais do manter uma grande empresa como a Kodilar no Santos, essa renovação reforça a confiabilidade do Clube no mercado. Ficamos felizes em ter essa empresa, que tanto investe no nosso esporte e desenvolve produtos visando a qualidade de vida, junto conosco por mais uma temporada - afirma o presidente do Santos, Andres Rueda.
O diretor-presidente da Kodilar, Wagner Zacharias, enalteceu a manutenção do vínculo com o Peixe.- A parceria com o Santos está sendo muito produtiva para a nossa empresa. Por isso, estamos renovando o patrocínio. A exposição com uma marca centenária como o Santos, transfere credibilidade para a Kodilar - ressalta Wagner Zacharias.
Crédito: OpresidenteAndresRuedacomemorouarenovaçãodopatrocínio(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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