Santos renova com o goleiro Diógenes até dezembro de 2024

O Santos acertou a renovação do goleiro Diógenes na manhã desta sexta-feira. O novo vínculo do jogador com o Peixe vai até 31 de dezembro de 2024. Destaque dos treinos, o atleta ganhou a posição de terceiro goleiro do Alvinegro e comemorou a renovação de contrato.- É um sentimento enorme de felicidade. A renovação não é apenas um sonho meu, mas da minha família. Espero que seja um período incrível no Santos -disse o goleiro de 20 anos.

Diógenes chegou do Avaí ao clube no ano passado para a equipe Sub-23, mas logo se transferiu para o profissional, onde é treinado por Arzul e por Juninho, ao lado de João Paulo, John e Paulo Mazoti.- Todo dia é um aprendizado diferente, com grandes goleiros do nível deles. O João Paulo sempre me dá conselhos. O John também. Isso sem falar no Arzul. Acompanho ele desde mais novo e o nome dele é falado em todo lugar. É incrível. Estou muito feliz por fazer parte desse grupo - afirmou Diógenes.