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futebol

Santos renova com o goleiro Diógenes até dezembro de 2024

Com a saída de Vladimir e a lesão de John, Diógenes é uma das primeiras opções no Peixe...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 14:07
Crédito: Reprodução/santosfc
O Santos acertou a renovação do goleiro Diógenes na manhã desta sexta-feira. O novo vínculo do jogador com o Peixe vai até 31 de dezembro de 2024. Destaque dos treinos, o atleta ganhou a posição de terceiro goleiro do Alvinegro e comemorou a renovação de contrato.- É um sentimento enorme de felicidade. A renovação não é apenas um sonho meu, mas da minha família. Espero que seja um período incrível no Santos -disse o goleiro de 20 anos.
Diógenes chegou do Avaí ao clube no ano passado para a equipe Sub-23, mas logo se transferiu para o profissional, onde é treinado por Arzul e por Juninho, ao lado de João Paulo, John e Paulo Mazoti.- Todo dia é um aprendizado diferente, com grandes goleiros do nível deles. O João Paulo sempre me dá conselhos. O John também. Isso sem falar no Arzul. Acompanho ele desde mais novo e o nome dele é falado em todo lugar. É incrível. Estou muito feliz por fazer parte desse grupo - afirmou Diógenes.

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