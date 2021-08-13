Santos renova com fornecedora de material esportivo até 2024

Como antecipado pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o Santos renovou o contrato com a Umbro por três anos. O vínculo com a empresa de material esportivo terminaria no final deste ano de 2021.- Para a Umbro é um privilégio ter o Santos como parceiro. É o time do Rei do Futebol, nós estampamos nossa marca ao lado do escudo que é conhecido no mundo todo. A nossa prateleira de conquistas juntos é extensa, da base ao profissional, todos os atletas podem contar com a nossa qualidade. Queremos escrever os próximos anos juntos, respeitando a história do clube e essa apaixonada torcida. Ainda vamos poder comemorar muito juntos - comentou Eduardo Dal Pogetto, brand manager da empresa.
Antes do acerto, o Santos entrou em contato com todas as principais empresas do setor para ouvir propostas. Nike, fornecedora do Corinthians, e Puma, do Palmeiras, não enviaram propostas. A Adidas, que fornece para o São Paulo, enviou uma proposta, mas o valor foi abaixo do esperado. A New Balance também entrou forte na disputa, mas a Umbro venceu a concorrência e ampliou a parceria.- Agora com o contrato renovado e a união mantida, clube e marca esperam repetir as glórias do passado, trazendo mais alegrias aos torcedores, provando que um raio pode cair várias vezes no mesmo lugar", disse a Umbro, em nota oficial.