Santos renova com fornecedora de material esportivo até 2024

Como antecipado pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o Santos renovou o contrato com a Umbro por três anos. O vínculo com a empresa de material esportivo terminaria no final deste ano de 2021.- Para a Umbro é um privilégio ter o Santos como parceiro. É o time do Rei do Futebol, nós estampamos nossa marca ao lado do escudo que é conhecido no mundo todo. A nossa prateleira de conquistas juntos é extensa, da base ao profissional, todos os atletas podem contar com a nossa qualidade. Queremos escrever os próximos anos juntos, respeitando a história do clube e essa apaixonada torcida. Ainda vamos poder comemorar muito juntos - comentou Eduardo Dal Pogetto, brand manager da empresa.