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Santos renova com fornecedora de material esportivo até 2024

Umbro venceu a concorrência e seguirá produzindo os uniformes por mais três anos...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 19:02
Crédito: Divulgação
Como antecipado pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o Santos renovou o contrato com a Umbro por três anos. O vínculo com a empresa de material esportivo terminaria no final deste ano de 2021.- Para a Umbro é um privilégio ter o Santos como parceiro. É o time do Rei do Futebol, nós estampamos nossa marca ao lado do escudo que é conhecido no mundo todo. A nossa prateleira de conquistas juntos é extensa, da base ao profissional, todos os atletas podem contar com a nossa qualidade. Queremos escrever os próximos anos juntos, respeitando a história do clube e essa apaixonada torcida. Ainda vamos poder comemorar muito juntos - comentou Eduardo Dal Pogetto, brand manager da empresa.
Antes do acerto, o Santos entrou em contato com todas as principais empresas do setor para ouvir propostas. Nike, fornecedora do Corinthians, e Puma, do Palmeiras, não enviaram propostas. A Adidas, que fornece para o São Paulo, enviou uma proposta, mas o valor foi abaixo do esperado. A New Balance também entrou forte na disputa, mas a Umbro venceu a concorrência e ampliou a parceria.- Agora com o contrato renovado e a união mantida, clube e marca esperam repetir as glórias do passado, trazendo mais alegrias aos torcedores, provando que um raio pode cair várias vezes no mesmo lugar", disse a Umbro, em nota oficial.

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