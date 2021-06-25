Santos recusa proposta de time turco por meia Jean Mota

O Santos recebeu nos últimos dias uma proposta do Alanyaspor, da Turquia, pelo meia Jean Mota. A intenção da equipe turca era contar com o jogador em definitivo.O presidente do Peixe, em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, afirmou ter recusado a negociação do atleta. Segundo o cartola, os valores não agradarem.“Única proposta oficial que recebemos foi pelo Jean Mota. Valores não interessaram e conversa encerrada”, disse Rueda, que completou:“Foi um valor que não interessou. Por menos de "tanto", nem vamos perder o tempo. Mas ficar falando de valores não agrega em nada. Fiz essa contraproposta e disseram que não chegam nesse valor”.
Com 27 anos, o jogador vive um de seus melhores momentos no Santos após ser efetivado como segundo volante pelo técnico Fernando Diniz. Jean Mota tem contrato até o fim de junho de 2022 e é um dos atletas do atual elenco que mais vestiu a camisa do clube. São 233 partidas, com 19 gols.
Diniz, após o empate com o Grêmio, na última quinta-feira, minimizou o interesse do time turco no jogador.
“É normal jogadores terem proposta, é uma situação que eu não me preocupo. O Santos não está em condição de se desfazer do jogador, a não ser por algo que valha muito a pena. Não estou pensando. A tendência é que os que se destaquem recebam propostas. Já perdemos muitos titulares desde a última temporada”, disse o treinador.
Em relação ao zagueiro Luan Peres, de 26 anos, Rueda negou qualquer proposta pelo jogador. O Santos desembolsou cerca de 3 milhões de euros (R$ 20 mi) para comprar o defensor no começo do ano. O contrato de Luan Peres com o Alvinegro é até 2025.
“Eu fui claro no começo. Proposta formal só recebemos por Jean Mota. Consultas, por todo plantel, temos jogadores bons, que jogam no Santos. Consultas temos todos os dias, mas proposta formal não recebemos", disse o mandatário alvinegro.