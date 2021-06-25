AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Santos recusa proposta de time turco por meia Jean Mota

Presidente do Peixe disse que proposta não agradou e que negociações estão encerradas...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 20:22
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos recebeu nos últimos dias uma proposta do Alanyaspor, da Turquia, pelo meia Jean Mota. A intenção da equipe turca era contar com o jogador em definitivo.O presidente do Peixe, em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, afirmou ter recusado a negociação do atleta. Segundo o cartola, os valores não agradarem.“Única proposta oficial que recebemos foi pelo Jean Mota. Valores não interessaram e conversa encerrada”, disse Rueda, que completou:“Foi um valor que não interessou. Por menos de "tanto", nem vamos perder o tempo. Mas ficar falando de valores não agrega em nada. Fiz essa contraproposta e disseram que não chegam nesse valor”.
Com 27 anos, o jogador vive um de seus melhores momentos no Santos após ser efetivado como segundo volante pelo técnico Fernando Diniz. Jean Mota tem contrato até o fim de junho de 2022 e é um dos atletas do atual elenco que mais vestiu a camisa do clube. São 233 partidas, com 19 gols.
Diniz, após o empate com o Grêmio, na última quinta-feira, minimizou o interesse do time turco no jogador.
“É normal jogadores terem proposta, é uma situação que eu não me preocupo. O Santos não está em condição de se desfazer do jogador, a não ser por algo que valha muito a pena. Não estou pensando. A tendência é que os que se destaquem recebam propostas. Já perdemos muitos titulares desde a última temporada”, disse o treinador.
Em relação ao zagueiro Luan Peres, de 26 anos, Rueda negou qualquer proposta pelo jogador. O Santos desembolsou cerca de 3 milhões de euros (R$ 20 mi) para comprar o defensor no começo do ano. O contrato de Luan Peres com o Alvinegro é até 2025.
“Eu fui claro no começo. Proposta formal só recebemos por Jean Mota. Consultas, por todo plantel, temos jogadores bons, que jogam no Santos. Consultas temos todos os dias, mas proposta formal não recebemos", disse o mandatário alvinegro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados