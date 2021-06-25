Santos recusa proposta de time turco por meia Jean Mota

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos recebeu nos últimos dias uma proposta do Alanyaspor, da Turquia, pelo meia Jean Mota. A intenção da equipe turca era contar com o jogador em definitivo.O presidente do Peixe, em entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, afirmou ter recusado a negociação do atleta. Segundo o cartola, os valores não agradarem.“Única proposta oficial que recebemos foi pelo Jean Mota. Valores não interessaram e conversa encerrada”, disse Rueda, que completou:“Foi um valor que não interessou. Por menos de "tanto", nem vamos perder o tempo. Mas ficar falando de valores não agrega em nada. Fiz essa contraproposta e disseram que não chegam nesse valor”.

Com 27 anos, o jogador vive um de seus melhores momentos no Santos após ser efetivado como segundo volante pelo técnico Fernando Diniz. Jean Mota tem contrato até o fim de junho de 2022 e é um dos atletas do atual elenco que mais vestiu a camisa do clube. São 233 partidas, com 19 gols.

Diniz, após o empate com o Grêmio, na última quinta-feira, minimizou o interesse do time turco no jogador.

“É normal jogadores terem proposta, é uma situação que eu não me preocupo. O Santos não está em condição de se desfazer do jogador, a não ser por algo que valha muito a pena. Não estou pensando. A tendência é que os que se destaquem recebam propostas. Já perdemos muitos titulares desde a última temporada”, disse o treinador.

Em relação ao zagueiro Luan Peres, de 26 anos, Rueda negou qualquer proposta pelo jogador. O Santos desembolsou cerca de 3 milhões de euros (R$ 20 mi) para comprar o defensor no começo do ano. O contrato de Luan Peres com o Alvinegro é até 2025.