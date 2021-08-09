futebol

Santos recontrata Pablo Fernandez para comandar a equipe Sub-23

Treinador trabalhou no Peixe entre fevereiro e novembro de 2020 e foi demitido na reformulação promovida pelo ex-presidente Orlando Rollo...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 15:32

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Pablo Fernandez está de volta ao comando da equipe sub-23 do Santos. O treinador, que trabalhou no Peixe entre fevereiro e novembro de 2020, acertou nesta semana e ficará à frente da equipe na Copa Paulista, que começa em setembro.Com passagens por clubes como Red Bull Brasil e Bahia, Pablo Fernandez foi contratado para comandar a equipe sub-20 no início do ano passado. Com a saída da comissão técnica de Jesualdo Ferreira, que tinha o atual técnico do Athletico-PR, Antônio Oliveira, como treinador do time Sub-23, Pablo assumiu a equipe de aspirantes.
O treinador chegou, inclusive, a comandar treinos no profissional antes da chegada do técnico Cuca e os trabalhos foram elogiados pelos atletas do Peixe na época. Ele estava trabalhando no Desportivo Brasil.Pablo foi demitido do Santos em novembro, no processo de reformulação da base promovido pelo ex-presidente Orlando Rollo. Na época, o ex-goleiro Edinho, filho do Rei Pelé, assumiu a equipe.
Edinho foi afastado no mês passado em nova reformulação da base. O Peixe chegou a procurar o ex-zagueiro Maurício Copertino para assumir o cargo, mas não chegou a um acordo com o treinador e ele acertou para ser auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro.

