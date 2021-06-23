Santos recebe proposta do futebol turco por Jean Mota

O Santos recebeu uma proposta oficial há uma semana vindo do Alanyaspor, da Turquia, pelo meia Jean Mota. A informação foi inicialmente publicada pelo Globo Esporte. Buscando um contrato em definitivo, o time turco, que está na sétima colocação do campeonato local, procura um jogador com características do santista.A diretoria do Santos ainda não respondeu ao time turco. O contrato de Jean Mota vai até o fim de junho de 2022. Portanto, no final do ano ele já pode assinar um pré-contrato e deixar o Santos de graça.