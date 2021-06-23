Santos recebe proposta do futebol turco por Jean Mota

O Santos recebeu uma proposta oficial há uma semana vindo do Alanyaspor, da Turquia, pelo meia Jean Mota. A informação foi inicialmente publicada pelo Globo Esporte. Buscando um contrato em definitivo, o time turco, que está na sétima colocação do campeonato local, procura um jogador com características do santista.A diretoria do Santos ainda não respondeu ao time turco. O contrato de Jean Mota vai até o fim de junho de 2022. Portanto, no final do ano ele já pode assinar um pré-contrato e deixar o Santos de graça.
Aos 27 anos, Jean Mota vem de boa sequência como titular no time de Fernando Diniz, fazendo a função de segundo homem de meio-campo. Nesta temporada, são 23 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências.Ela já havia se destacado em 2019, quando foi o craque do Campeonato Paulista. Nos últimos anos, ele teve propostas de Bahia e Fortaleza, mas o Santos não aceitou os valores oferecidos e ele seguiu no clube. Jean já tem mais de 200 jogos com a camisa do Peixe.