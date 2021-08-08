Santos recebe proposta do exterior, e Arthur Gomes deixa o Atlético-GO

O atacante Arthur Gomes, emprestado pelo Santos ao Atlético-GO, não faz mais parte do elenco da equipe do Centro-Oeste. O presidente do clube, Adson Batista, confirmou para a reportagem do DIÁRIO que o atleta recebeu uma proposta do exterior e foi desligado.A informação oficial foi postada nas redes sociais do time goiano, com a explicação sobre a "cláusula de liberação" acertada com o Santos quando do empréstimo do atleta.“O Atlético Goianiense informa que o atleta Arthur Gomes não faz mais parte de seu elenco. Na sessão temporária existia uma cláusula de liberação a qual, em caso de proposta para o exterior no mês de agosto, o atleta poderia ser liberado. Em razão da sua não titularidade o jogador externou a vontade de deixar o clube após receber uma proposta do exterior e, em comum acordo, o Atlético Goianiense liberou o atleta”.