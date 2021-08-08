Santos recebe proposta do exterior, e Arthur Gomes deixa o Atlético-GO

O atacante Arthur Gomes, emprestado pelo Santos ao Atlético-GO, não faz mais parte do elenco da equipe do Centro-Oeste. O presidente do clube, Adson Batista, confirmou para a reportagem do DIÁRIO que o atleta recebeu uma proposta do exterior e foi desligado.A informação oficial foi postada nas redes sociais do time goiano, com a explicação sobre a "cláusula de liberação" acertada com o Santos quando do empréstimo do atleta.“O Atlético Goianiense informa que o atleta Arthur Gomes não faz mais parte de seu elenco. Na sessão temporária existia uma cláusula de liberação a qual, em caso de proposta para o exterior no mês de agosto, o atleta poderia ser liberado. Em razão da sua não titularidade o jogador externou a vontade de deixar o clube após receber uma proposta do exterior e, em comum acordo, o Atlético Goianiense liberou o atleta”.
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O presidente Adson Batista não respondeu aos questionamentos sobre os valores envolvidos ou uma possível compensação por parte do Santos por conta do encerramento do empréstimo antes do prazo.
Arthur Gomes estava relacionado para enfrentar o Ceará, neste domingo, mas não entrará em campo mais pelo clube de Goiânia.
O Santos, até o momento, ainda não se posicionou sobre a negociação de Arthur Gomes com um clube do futebol do exterior.