Santos recebe proposta de clube português por Lucas Veríssimo

Proposta foi realizada pelo Braga, de Portugal. Peixe precisa de dinheiro para pagar dívidas e evitar nova punição da Fifa, que pode resultar em perdas de pontos no Brasileiro...

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:40

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos recebeu uma proposta do Braga, de Portugal, pelo zagueiro Lucas Veríssimo, principal defensor do Peixe. A equipe portuguesa ofereceu 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões). A informação foi divulgada primeiramente pelo 'SporTV' e confirmada pelo LANCE!. O Santos corre contra o tempo para pagar dívidas que tem com Hamburgo (ALE), Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL). Somados, os valores chegam a R$ 52 milhões. As duas primeiras, referentes a vinda do zagueiro Cléber Reis e do atacante Soteldo, impedem o Santos de registrar novos jogadores na Fifa. Caso não pague os alemães até o dia 13 de outubro, o clube corre o risco de perder pontos no Brasileirão.
Lucas Veríssimo está no Santos desde 2013, quando foi contratado para a equipe Sub-20. O zagueiro havia passado por Linense e José Bonifácio, onde iniciou sua carreira no futebol. No Peixe, já são 169 jogos e sete gols marcados. Foi campeão paulista em 2016.

