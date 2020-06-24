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futebol

Santos realizará nova bateria de testes de COVID-19 em atletas na próxima semana

Novas coletas de sangue serão feitas antes da retomada dos treinamentos, na próxima quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 17:27

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 17:27

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Antes da retomada dos treinamentos com bola, prevista para o dia 1º de julho, o Santos pretende realizar uma nova série de testes de COVID-19 em seus jogadores, a fim de avaliar se houve contração da doença em algum integrante do elenco desde o início das atividades físicas, nesta terça-feira.
Diferentemente da bateria realizada na última sexta-feira, no CT Rei, apenas o exame sorológico, que colhe amostras de sangue, será feito. Anteriormente, também foi realizado o PCR, considerado a principal testagem para detectar se houve a contração da doença, feito a partir de amostras obtidas no raspado de nasofaringe. E MAIS:Atletas do Santos passarão por avaliações cardíacas e muscularesSem poder contratar, base vira 'salvação' do Santos no meio-campoSantos é condenado pela FIFA e terá que pagar R$ 4 mi por AguilarA ideia é que esses novos exames aconteçam no início da próxima semana, entre segunda e terça-feira, já que na quarta as equipes da Série A1 do Campeonato Paulista estarão autorizadas pela Federação Paulista de Futebol e o governo do Estado de São Paulo a retomarem as suas atividades.
– Na próxima semana a gente vai colher novamente a sorologia dos atletas para saber se houve alguma alteração, ou não – disse o coordenador do Departamento Médico do Peixe, Dr. Ricardo Galotti, à Santos TV.
Na primeira bateria, foram feitos 74 testes, entre atletas, comissão técnica e funcionários, e nove pessoas resultaram positivo para o novo coronavírus, sendo todas assintomáticas. Do grupo contaminado, apenas um é jogador. E MAIS:

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