Santos realizará nova bateria de testes de COVID-19 em atletas na próxima semana

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Antes da retomada dos treinamentos com bola, prevista para o dia 1º de julho, o Santos pretende realizar uma nova série de testes de COVID-19 em seus jogadores, a fim de avaliar se houve contração da doença em algum integrante do elenco desde o início das atividades físicas, nesta terça-feira.

Diferentemente da bateria realizada na última sexta-feira, no CT Rei, apenas o exame sorológico, que colhe amostras de sangue, será feito. Anteriormente, também foi realizado o PCR, considerado a principal testagem para detectar se houve a contração da doença, feito a partir de amostras obtidas no raspado de nasofaringe. E MAIS:Atletas do Santos passarão por avaliações cardíacas e muscularesSem poder contratar, base vira 'salvação' do Santos no meio-campoSantos é condenado pela FIFA e terá que pagar R$ 4 mi por AguilarA ideia é que esses novos exames aconteçam no início da próxima semana, entre segunda e terça-feira, já que na quarta as equipes da Série A1 do Campeonato Paulista estarão autorizadas pela Federação Paulista de Futebol e o governo do Estado de São Paulo a retomarem as suas atividades.

– Na próxima semana a gente vai colher novamente a sorologia dos atletas para saber se houve alguma alteração, ou não – disse o coordenador do Departamento Médico do Peixe, Dr. Ricardo Galotti, à Santos TV.