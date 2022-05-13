Santos quer brigar em todas as competições que disputa

O Santos está vivo nas três principais competições que disputa na temporada. Na Copa do Brasil, conseguiu reverter o placar do jogo de ida e garantiu vaga nas oitavas de final ao golear por 3 a 0 o Coritiba, na Vila, na última quinta-feira. Na Sul-Americana, a vitória contra a Católica fez o Peixe renascer no tornei. Em relação ao Brasileirão, a equipe ocupa a 2ª colocação da tabela.E o calendário apertado não faz o Peixe querer priorizar alguma competição. Essa é a ideia que explica o auxiliar de Bustos, Lucas Ochandorena, que comandou a equipe na vitória contra o Coxa. Suspenso, o treinador alvinegro não ficou na beira do campo, como de costume."O Santos é um clube grande que quer ganhar tudo que joga. Iremos jogo a jogo vendo quais jogadores estão melhor e jogar cada partida com a responsabilidade que pede a camisa do Santos. Temos a obrigação de ganhar a cada partida", disse Ochandorena na entrevista coletiva após a vitória contra o Coxa.Na vitória por 1 a 0 contra a Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana, a comissão técnica de Bustos preferiu usar o um time reserva. Isso, na verdade, aconteceu por conta da longa viagem e da altitude de Quito. Os principais jogadores nem viajaram para o Equador. Evitar lesões foi o principal motivo para essa decisão.