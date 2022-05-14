Santos precisará gastar R$ 17 mi se quiser manter dupla de volantes

A boa fase em que o Santos vive na temporada passa por dois jogadores: Rodrigo Fernández e Vinicius Zanocelo. A dupla ganhou o meio-campo do Peixe e hoje são titulares indiscutíveis no esquema tático do técnico Fabián Bustos. Mas, caso queira “vida longa” no time, o Alvinegro vai precisar exercer o direito de compra dos atletas.O uruguaio pertence ao Guaraní, do Paraguai, e chega por empréstimo ao Peixe até o final da temporada, com opção de compra após o encerramento do vínculo. Os valores para contratação em definitivo giram em torno de R$ 6 milhões, na cotação atual.Já Zanocelo está emprestado ao Santos até 31 de maio de 2023. Para ficar com o jogador em definitivo, o Peixe terá de pagar cerca de R$ 11 milhões (cotação atual). Quando foi contratado, o Santos pagou para Ferroviária R$ 500 mil pelo empréstimo. Se o Peixe fizer a opção pela compra, o valor será abatido no negócio. Se o Santos não optar pela compra, o valor será devolvido.