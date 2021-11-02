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futebol

Santos precisa quebrar jejum de dois anos no clássico contra o Palmeiras

Última vitória do Peixe sobre o rival aconteceu em outubro de 2020. Desde então, foram seis confrontos, com dois empates e quatro vitórias do Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 10:22

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 10:22

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos recebe o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 100% da capacidade do público na Vila Belmiro, a equipe de Fábio Carille terá que quebrar um jejum de dois anos neste clássico.A última vitória do Peixe sobre o Palmeiras foi dia 9 de outubro de 2019, pelo placar de 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo segundo turno do Brasileiro. Na ocasião, Gustavo Henrique e Marinho marcaram os gols da vitória. Nos últimos seis jogos, foram dois empates e quatro vitórias do rival (veja a lista abaixo).
A equipe titular naquela vitória do Santos foi: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Carlos Sánchez, Diego Pituca e Jean Mota; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson sob o comando de Jorge Sampaoli.
Nesta temporada, apenas quatro atletas desses titulares compõem o elenco do Santos. O lateral-direito Pará perdeu a titularidade para Madson e o meia Jean Mota foi negociado ao Inter de Miami e não deve mais atuar pelo clube. Apenas Sánchez e Marinho são titulares.Confira os últimos jogos entre Santos x Palmeiras
29/2/2020 - Santos 0 x 0 Palmeiras - Paulistão23/8/2020 - Palmeiras 2 x 1 Santos - Brasileirão5/12/2020 - Santos 2 x 2 Palmeiras - Brasileirão30/1/2021 - Palmeiras 1 x 0 Santos - Libertadores7/5/2021 - Palmeiras 3 x 2 Santos - Paulistão10/7/2021 - Palmeiras 3 x 2 Santos - Brasileirão

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