Santos precisa quebrar jejum de dois anos no clássico contra o Palmeiras

O Santos recebe o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 100% da capacidade do público na Vila Belmiro, a equipe de Fábio Carille terá que quebrar um jejum de dois anos neste clássico.A última vitória do Peixe sobre o Palmeiras foi dia 9 de outubro de 2019, pelo placar de 2 a 0, na Vila Belmiro, pelo segundo turno do Brasileiro. Na ocasião, Gustavo Henrique e Marinho marcaram os gols da vitória. Nos últimos seis jogos, foram dois empates e quatro vitórias do rival (veja a lista abaixo).