Santos precisa melhorar números do primeiro turno para escapar da Série B

Para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos precisa melhorar bastante o desempenho do primeiro turno contra os 11 adversários que ainda irá enfrentar na competição.A equipe de Fábio Carille precisa de 16 pontos para chegar aos 45 pontos e terá partidas contra: Fluminense, Athletico-PR, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Chapecoense, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Flamengo e Cuiabá.

Os duelos contra Fluminense, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Chapecoense, Fortaleza e Cuiabá serão na Vila Belmiro e o clube poderá contar com o apoio da torcida. Diante o Grêmio e o América-MG, todos os ingressos foram esgotados e até o final do Brasileiro poderá ter 100% da capacidade do estádio. Se vencer todos os jogos em casa terá 18 pontos.Na competição, o Peixe só venceu um jogo como visitante, contra a Chapecoense, e terá Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Internacional e Flamengo fora de casa. Ao todo, o Peixe somou cinco pontos nessas partidas no primeiro turno.