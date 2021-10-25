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futebol

Santos precisa melhorar números do primeiro turno para escapar da Série B

Peixe somou apenas dez pontos no primeiro turno contra os 11 adversários que ainda irá enfrentar até o final do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:12

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 10:12
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos precisa melhorar bastante o desempenho do primeiro turno contra os 11 adversários que ainda irá enfrentar na competição.A equipe de Fábio Carille precisa de 16 pontos para chegar aos 45 pontos e terá partidas contra: Fluminense, Athletico-PR, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Chapecoense, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Flamengo e Cuiabá.
No primeiro turno, o Santos fez apenas 10 pontos nesses mesmos jogos (veja a lista abaixo).
Os duelos contra Fluminense, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Chapecoense, Fortaleza e Cuiabá serão na Vila Belmiro e o clube poderá contar com o apoio da torcida. Diante o Grêmio e o América-MG, todos os ingressos foram esgotados e até o final do Brasileiro poderá ter 100% da capacidade do estádio. Se vencer todos os jogos em casa terá 18 pontos.Na competição, o Peixe só venceu um jogo como visitante, contra a Chapecoense, e terá Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Internacional e Flamengo fora de casa. Ao todo, o Peixe somou cinco pontos nessas partidas no primeiro turno.
Pontos no primeiro turno contra os mesmos adversários:
Fluminense: 0 pontoAthletico-PR: 3 pontosPalmeiras: 0 pontoRed Bull Bragantino: 1 pontoAtlético-GO: 0 pontoChapecoense: 3 pontosCorinthians: 1 pontoFortaleza: 1 pontoInternacional: 1 pontoFlamengo: 0 pontoCuiabá: 0 ponto

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