Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos pode ter time misto diante do Athletico; veja possível escalação

De olho no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra a LDU, na próxima terça-feira, no Equador, Peixe pode poupar alguns titulares para encarar o Furacão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2020 às 17:57

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 17:57

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na tarde desta sexta-feira (20), o Santos encerrou a preparação para enfrentar o Athletico-PR, neste sábado (21), às 19h, em Curitiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinamento contou com algumas novidades como os retornos de Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Sandry, Alison e Alex, que estavam entre os jogadores que contraíram a Covid-19.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Desfalque nos últimos jogos por estar na seleção venezuelana, o atacante Soteldo também participou do treinamento. No entanto, mesmo com esses retornos, o Santos deve encarar o Furacão com uma equipe mista, visando o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra a LDU, na terça-feira. A informação foi publicada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva'. Um provável time do Santos diante do Athletico tem: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Laércio e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro (Diego Pituca), Ivonei e Felipe Jonatan (Lucas Lourenço); Marinho (Lucas Braga), Kaio Jorge e Soteldo.
Luan Peres e Ângelo, com Covid-19 e Carlos Sánchez, Raniel, Vladimir e Renyer . todos no departamento médico, são desfalques. O Peixe é o sexto colocado do Brasileiro com 34 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados