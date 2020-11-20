Santos pode ter time misto diante do Athletico; veja possível escalação

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Na tarde desta sexta-feira (20), o Santos encerrou a preparação para enfrentar o Athletico-PR, neste sábado (21), às 19h, em Curitiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinamento contou com algumas novidades como os retornos de Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Sandry, Alison e Alex, que estavam entre os jogadores que contraíram a Covid-19.

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Desfalque nos últimos jogos por estar na seleção venezuelana, o atacante Soteldo também participou do treinamento. No entanto, mesmo com esses retornos, o Santos deve encarar o Furacão com uma equipe mista, visando o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra a LDU, na terça-feira. A informação foi publicada inicialmente pela 'Gazeta Esportiva'. Um provável time do Santos diante do Athletico tem: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Laércio e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro (Diego Pituca), Ivonei e Felipe Jonatan (Lucas Lourenço); Marinho (Lucas Braga), Kaio Jorge e Soteldo.