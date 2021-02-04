Santos pode ter até quatro desfalques para jogo contra o Atlético-GO

Crédito: Sandry terá de cumprir suspensão pela expulsão contra o Grêmio (Ivan Storti/Santos

O Santos conquistou um importante empate contra o Grêmio na luta pela vaga na próxima Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, mas o técnico Cuca ganhou dois novos problemas para a sequência da competição. O volante Sandry (expulso) e o lateral Madson (com terceiro cartão amarelo) não jogam contra o Atlético Goianiense.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroSandry é considerado titular do Santos depois de saída de Diego Pituca para o futebol japonês. Ivonei e Vinícius Balieiro surgem como opções para a vaga. Madson tem sido reserva. Entrou somente no segundo tempo contra o Grêmio.