Santos pode ter até quatro desfalques para jogo contra o Atlético-GO

O Santos conquistou um importante empate contra o Grêmio na luta pela vaga na próxima Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, mas o técnico Cuca ganhou dois novos problemas para a sequência da competição. O volante Sandry (expulso) e o lateral Madson (com terceiro cartão amarelo) não jogam contra o Atlético Goianiense.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroSandry é considerado titular do Santos depois de saída de Diego Pituca para o futebol japonês. Ivonei e Vinícius Balieiro surgem como opções para a vaga. Madson tem sido reserva. Entrou somente no segundo tempo contra o Grêmio.
Os dois se somam aos problemas que o técnico Cuca já tem. Marinho e Soteldo estão no departamento médico e o Santos ainda não deu previsão de quando eles vão voltar. Lucas Veríssimo e Diego Pituca não estão mais no clube.O time segue na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O próximo desafio no Campeonato Brasileiro será já neste sábado, 21h, contra o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.