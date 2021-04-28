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futebol

Santos pode repetir marcas negativas de 2003 e 1984

Peixe está fora da zona de classificação no Paulista e na Copa Libertadores...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 15:39
Crédito: Juan Ignacio RONCORONI / POOL / AFP
O Santos perdeu os quatro últimos jogos, sendo dois pelo Campeonato Paulista e dois pela Copa Libertadores. Nas duas competições, a equipe está fora da zona de classificação para a fase seguinte e, com isso, pode repetir os desempenhos negativos de 2003 (Paulistão) e 1984 (Libertadores).
Em 2003, o Santos terminou o Campeonato Paulista na nona colocação. Desde então, o Peixe sempre esteve entre os oito primeiros e foi o maior vencedor, com sete títulos no período.Neste ano, o Peixe ocupa a 12ª colocação na classificação geral e a terceira colocação no grupo, com nove pontos, dois a menos que o Guarani. Apenas os dois primeiros se classificam para as quartas de final e o Santos ainda vai enfrentar Red Bull Bragantino, Palmeiras e São Bento.
Na Libertadores, apenas em 1984 o Santos não passou da fase de grupos. Desde então, foram dez participações, com um títulos, dois vices, duas semifinais, quatro eliminações em quartas de final e uma em oitavas de final.
Atualmente, o Boca Juniors lidera o grupo do Peixe na Libertadores, com seis pontos. O Barcelona-EQU é o segundo, com três, e recebe o The Strongest nesta quarta. O Santos ainda não pontuou e terá dois jogos em sequência na Vila (The Strongest e Boca Juniors) e depois decidirá o futuro jogando no Equador contra o Barcelona-EQU e na altitude de La Paz diante do The Strongest.

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