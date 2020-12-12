Santos pode perder mando de campo pela Libertadores por foguetório contra a LDU

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O Santos foi notificado pela Conmebol, através da sua Comissão Disciplinar de Futebol, a respeito das manifestações pirotécnicas, com fogos e sinalizadores, promovidas antes do jogo contra a LDU, no dia 01º de dezembro, na Vila Belmiro, válido pelo confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, onde o Peixe foi derrotado por 1 a 0, mas garantiu a classificação às quartas de final por conta do gol qualificado. Como punição, o Alvinegro pode ser multado ou até perder mando de campo na reta final do torneio sul-americano. No entanto, o Peixe, em comunicado oficial, alega ter apresentado "vasta documentação" que o exime da responsabilidade do ocorrido e que já identificou o local onde os atos ocorreram.

Leia a nota na íntegra:

"O Santos FC esclarece que foi comunicado pela Comissão Disciplinar da CONMEBOL a respeito de foguetórios e sinalizadores que caíram no campo durante o jogo contra a LDU, em partida válida pela Copa Libertadores da América, no dia 1 de dezembro de 2020, que garantiu a classificação para as quartas de final da competição. O Santos FC não teve nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido. Uma vasta documentação enviada à CONMEBOL evidencia que esses episódios ocorreram fora do estádio Urbano Caldeira e em local já identificado pelo Clube".