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Santos pode perder mando de campo pela Libertadores por foguetório contra a LDU

Peixe já apresentou a sua defesa à entidade sul-americana, onde se exime da responsabilidade dos atos e diz que o local do ocorrido já foi identificado...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 07:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 07:00

Crédito: Reprodução
O Santos foi notificado pela Conmebol, através da sua Comissão Disciplinar de Futebol, a respeito das manifestações pirotécnicas, com fogos e sinalizadores, promovidas antes do jogo contra a LDU, no dia 01º de dezembro, na Vila Belmiro, válido pelo confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, onde o Peixe foi derrotado por 1 a 0, mas garantiu a classificação às quartas de final por conta do gol qualificado. Como punição, o Alvinegro pode ser multado ou até perder mando de campo na reta final do torneio sul-americano. No entanto, o Peixe, em comunicado oficial, alega ter apresentado "vasta documentação" que o exime da responsabilidade do ocorrido e que já identificou o local onde os atos ocorreram.
Leia a nota na íntegra:
"O Santos FC esclarece que foi comunicado pela Comissão Disciplinar da CONMEBOL a respeito de foguetórios e sinalizadores que caíram no campo durante o jogo contra a LDU, em partida válida pela Copa Libertadores da América, no dia 1 de dezembro de 2020, que garantiu a classificação para as quartas de final da competição. O Santos FC não teve nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido. Uma vasta documentação enviada à CONMEBOL evidencia que esses episódios ocorreram fora do estádio Urbano Caldeira e em local já identificado pelo Clube".
O Santos volta a jogar na Vila Belmiro pela Libertadores nesta quarta-feira (16), às 19h15, contra o Grêmio, pela partida de volta das quartas de final da competição. Na última semana, as duas equipes empataram em 1 a 1, em Porto Alegre, nos primeiros 90 minutos da decisão.

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