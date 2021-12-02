Santos pode pegar o Flamengo livre da Série B ou ter decisão contra o Cuiabá: Veja os cenários

O Santos tem menos de 1% de chance de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas pode entrar em campo contra o Flamengo com a permanência na Série A garantida. A partida acontece na segunda-feira (06), às 20 horas, no Maracanã, pela penúltima rodada da competição.Para isso, o Peixe precisa torcer para o Bahia, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, não somar mais de dois pontos nos dois próximos jogos. A equipe enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira e o Fluminense no domingo, ambas na Arena Fonte Nova. O Galo precisa da vitória para se tornar campeão brasileiro.

Se o Bahia vencer um dos jogos, a equipe de Fábio Carille só vai poder se livrar do rebaixamento na segunda-feira. Independentemente do resultado contra o Flamengo, o Alvinegro poderia confirmar a permanência na própria segunda-feira se o Athletico-PR perder para o Cuiabá na sexta-feira e para o Palmeiras na segunda, ambas partidas serão na Arena da Baixada, ou se o Cuiabá perder os jogos contra Athlético-PR e Fortaleza.Se nenhuma combinação acontecer, o Santos vai precisar pontuar diante o Flamengo para não chegar na última rodada ainda com risco de rebaixamento, mesmo que pequeno.

No pior dos cenários, com as vitórias do Bahia, Athletico-PR e Juventude nos dois jogos, além de uma vitória do São Paulo sobre o Grêmio, do Cuiabá diante do Fortaleza e do Atlético-GO diante Chapecoense e Internacional, se perder do Flamengo, o Santos repetiria o cenário do Campeonato Paulista.

Neste caso, o Peixe chegaria na última rodada com 46 pontos, empatado com o Bahia e com o próprio Cuiabá, atrás do Athlético-PR (48), São Paulo (48), Juventude (49), Atlético-GO (50). A equipe faria um confronto direto com o Cuiabá, na Vila Belmiro, na última rodada com a vantagem de poder empatar para permanecer na Série A por ter uma vitória a mais que o adversário.

Veja os cenários:

Vitória sobre o Flamengo - Garante a permanência se acontecer apenas uma das situações abaixo

Bahia empatar ou perder um dos jogos (Atlético-MG e Fluminense)Juventude empatar ou perder um dos jogos (Fortaleza e São Paulo)Athletico-PR perder um dos jogos (Cuiabá e Palmeiras)Atlético-GO perder um dos jogos (Chapecoense e Internacional)São Paulo perder os dois jogos (Grêmio e Juventude)Cuiabá não vencer um dos próximos jogos (Athlético-PR e Fortaleza)

Empate contra o Flamengo - Garante a permanência se acontecer apenas uma das situações abaixo

Bahia perder um dos jogos ou empatar os dois (Atlético-MG e Fluminense)Juventude perder os dois jogos (Fortaleza e São Paulo)Athletico-PR perder os dois jogos (Cuiabá e Palmeiras)Atlético-GO perder os dos jogos (Chapecoense e Internacional)São Paulo perder os dois jogos (Grêmio e Juventude)Cuiabá perder os dois próximos jogos (Athlético-PR e Fortaleza)

Derrota contra o Flamengo - Garante a permanência se acontecer apenas uma das situações abaixo

Bahia somar no máximo dois pontos (Atlético-MG e Fluminense)Athlético-PR perder os dois jogos (Cuiabá e Palmeiras)Cuiabá perder os dois jogos (Athlético-PR e Fortaleza)