Santos pode anunciar demissão de Fernando Diniz nas próximas horas

O técnico Fernando Diniz não deve mais seguir no comando do Santos. Após a derrota para o Cuiabá, neste sábado, por 2 a 1, o time completou seis jogos sem vencer, contando a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. A diretoria do Peixe sabe que a pressão será grande e pode anunciar a saída do treinador nas próximas horas.Segundo apuração do Diário do Peixe, a forma que o time vem jogando e, principalmente, a falta de alternativas para resolver os problemas em campo, pesaram a favor da opção pela saída do treinador. As recentes decisões também foram consideradas erradas e refletiram nas derrotas.O placar pesado contra o Flamengo, no domingo, quando foi goleado por 4 a 0, fez com que a diretoria conversasse sobre uma possível troca, mas pesou o tempo livre que o time teria para treinar antes de pegar o Cuiabá, e as chegadas dos reforços.
Como não aconteceu evolução, a diretoria poderá comunicar a saída do treinador ainda neste domingo.
Aproveitamento ruim
Fernando Diniz foi contratado em maio para vaga do argentino Ariel Holan. Em sua estreia, venceu o Boca Juniors, na Copa Libertadores, e animou o torcedores.
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Pouco tempo depois, no entanto, os resultados ruins começaram aparecer. Eliminação na Copa Libertadores, Sul-Americana e a situação difícil na Copa do Brasil renderam críticas ao treinador.
Além disso, o Santos está na 13º colocação do Brasileirão com apenas 22 após 19 jogos, e pode fechar o primeiro turno apenas um ponto à frente do primeiro time na zona de rebaixamento.
Até a partida contra o Cuiabá, o treinador comandou o Peixe em 27 jogos com 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas.