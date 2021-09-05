Santos pode anunciar demissão de Fernando Diniz nas próximas horas

O técnico Fernando Diniz não deve mais seguir no comando do Santos. Após a derrota para o Cuiabá, neste sábado, por 2 a 1, o time completou seis jogos sem vencer, contando a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. A diretoria do Peixe sabe que a pressão será grande e pode anunciar a saída do treinador nas próximas horas.Segundo apuração do Diário do Peixe, a forma que o time vem jogando e, principalmente, a falta de alternativas para resolver os problemas em campo, pesaram a favor da opção pela saída do treinador. As recentes decisões também foram consideradas erradas e refletiram nas derrotas.O placar pesado contra o Flamengo, no domingo, quando foi goleado por 4 a 0, fez com que a diretoria conversasse sobre uma possível troca, mas pesou o tempo livre que o time teria para treinar antes de pegar o Cuiabá, e as chegadas dos reforços.