Santos perde três jogadores para o confronto contra o Flamengo

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos terá três desfalques importantes no duelo diante o Flamengo, no próximo domingo (13), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No empate por 2 a 2 com o Palmeiras, neste sábado (05), pela 24ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, o zagueiro Lucas Veríssimo, o meia Diego Pituca e o atacante Soteldo receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentarão o Rubro-Negro.

Dos três, o venezuelano foi o primeiro a ser amarelado, ainda no primeiro tempo, após uma entrada forte no lateral-direito Mayke.Já o cartão amarelo para o zagueiro Lucas Veríssimo aconteceu no lance que interferiu mais diretamente no jogo. O defensor foi advertido após interceptar uma bola com o braço aos nove minutos do segundo tempo, em jogada que gerou o pênalti que culminou no primeiro gol palmeirense no confronto.

Já Pituca recebeu o cartão nos minutos finais na partida, o que influenciou mais no próximo compromisso do Peixe pelo Brasileirão do que propriamente no clássico.