AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Santos perde três jogadores para o confronto contra o Flamengo

Lucas Veríssimo, Diego Pituca e Soteldo receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e desfalcarão o Peixe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 19:26
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos terá três desfalques importantes no duelo diante o Flamengo, no próximo domingo (13), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No empate por 2 a 2 com o Palmeiras, neste sábado (05), pela 24ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, o zagueiro Lucas Veríssimo, o meia Diego Pituca e o atacante Soteldo receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentarão o Rubro-Negro.
Dos três, o venezuelano foi o primeiro a ser amarelado, ainda no primeiro tempo, após uma entrada forte no lateral-direito Mayke.Já o cartão amarelo para o zagueiro Lucas Veríssimo aconteceu no lance que interferiu mais diretamente no jogo. O defensor foi advertido após interceptar uma bola com o braço aos nove minutos do segundo tempo, em jogada que gerou o pênalti que culminou no primeiro gol palmeirense no confronto.
Já Pituca recebeu o cartão nos minutos finais na partida, o que influenciou mais no próximo compromisso do Peixe pelo Brasileirão do que propriamente no clássico.
Antes de enfrentar o Flamengo, o Santos terá um desafio importante às 19h15 da próxima quarta-feira (9), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa
Corrida eleitoral no ES segue indefinida a sete dias das eleições
A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES
Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos.
Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados