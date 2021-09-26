Santos perde para o Juventude e fica perto da zona de rebaixamento do Brasileirão

Crédito: Pedro ErnestoGuerra Azevedo/SantosFC

O Santos fez um bom primeiro tempo, tomou gols em bolas paradas e perdeu por 3 a 0 para o Juventude na tarde deste domingo, em partida disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe caiu para a 16ª colocação e pode entrar na zona do rebaixamento ainda neste domingo se o Grêmio vencer o Athlético-PR.

Na próxima rodada, domingo, o Peixe recebe o Fluminense, na Vila Belmiro.

O jogo

O Santos começou bem a partida, especialmente com a dupla Felipe Jonatan e Léo Baptistão. Aos 11 minutos, o lateral cruzou da esquerda, o atacante chutou, mas a bola bateu em Vitor Mendes e foi para escanteio. Aos 15, Felipe Jonatan cruzou, Léo Baptistão cabeceou e a bola passou raspando a trave.

O Santos ainda teve outras duas chances. Aos 19, Marinho recebeu na área, girou o corpo e chutou, mas a bola passou à direita do gol. Aos 25, Jean Mota arriscou da entrada da área e a bola passou raspando o travessão.

O Juventude teve apenas uma chance no primeiro tempo e aproveitou. Aos 46 minutos, após cobrança de falta da esquerda, Ricardo Bueno se antecipou ao garoto Wagner Leonardo e cabeceou sem dar chances ao goleiro João Paulo para abrir o placar em Caxias do Sul.

O cenário do jogo se repetiu no segundo tempo. O Santos melhor em campo, mas o Juventude aproveitando a bola parada. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio da esquerda, Dawhan se antecipou ao garoto Wagner Leonardo e cabeceou para fazer o segundo gol do Juventude.

O Peixe partiu com tudo para o ataque. Aos 27, Pará recebeu de Marinho e cruzou, Carlos Sánchez pegou de primeira, mas a bola passou raspando a trave esquerda do Juventude. Aos 31, Sánchez deu bom passe para Diego Tardelli, que bateu de primeira, mas o goleiro Douglas defendeu. Aos 37, Marinho chutou da entrada da área e o goleiro Douglas mandou para escanteio.

No final, o Juventude ainda ampliou. Aos 38 minutos, após cruzamento da esquerda, o lateral-esquerdo Moraes não conseguiu cortar e Guilherme Castilho soltou a bomba para fazer o terceiro gol do time da casa.

JUVENTUDE 3 X 0 SANTOS

Data e hora: 26 de setembro de 2021, às 16h (horário de Brasília)Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) Nailton Junior de Souza Oliveira (CE)Árbitro de vídeo: Wagner Reway

Gols: Ricardo Bueno, 46'/1ºT (1-0), Dawhan, 18'/2ºT (2-0), Guilherme Castilho, 28'/2ºT (3-0)Cartões amarelos: Willian Matheus, Vitor Mendes e Sorriso (JUV)

JUVENTUDE: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson, Wescley (Capixaba, aos 20'/2ºT) e Guilherme Castilho; Sorriso (Chico, aos 33'/2ºT) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos