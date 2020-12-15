Santos perde Luiz Felipe por três jogos na Libertadores

O Santos não terá o zagueiro Luiz Felipe à disposição na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (16), às 19h15, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na Vila Belmiro. O atleta foi condenado pela Conmebol a três jogos de suspensão, por conta da expulsão no duelo de volta da oitavas de final, contra a LDU, há duas semanas. Como o defensor já havia ficado de fora do empate em 1 a 1 contra o Tricolor Gaúcho, na última quarta-feira (09), pelo primeiro confronto das quartas de final, em Porto Alegre, terá que cumprir mais duas partidas de gancho. O camisa 2 só voltaria a estar apto para ser relacionado no segundo jogo das semifinais, caso o Peixe se classifique ante aos gremistas.