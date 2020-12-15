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futebol

Santos perde Luiz Felipe por três jogos na Libertadores

Zagueiro já cumpriu uma partida de suspensão e só retornaria no segundo jogo da semifinal da competição sul-americana...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 17:10

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:10

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos não terá o zagueiro Luiz Felipe à disposição na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (16), às 19h15, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na Vila Belmiro. O atleta foi condenado pela Conmebol a três jogos de suspensão, por conta da expulsão no duelo de volta da oitavas de final, contra a LDU, há duas semanas. Como o defensor já havia ficado de fora do empate em 1 a 1 contra o Tricolor Gaúcho, na última quarta-feira (09), pelo primeiro confronto das quartas de final, em Porto Alegre, terá que cumprir mais duas partidas de gancho. O camisa 2 só voltaria a estar apto para ser relacionado no segundo jogo das semifinais, caso o Peixe se classifique ante aos gremistas.
A suspensão do jogador aconteceu devido uma confusão entre os atletas santistas e do clube equatoriano nos minutos finais da derrota por 1 a 0 sofrida para o Peixe, na Vila Belmiro, que ainda assim não tirou a classificação do Alvinegro. Luiz estava no banco, mas por ser um dos mais acintosos no desentendimento, recebeu o cartão vermelho.
O atleta foi enquadrado no artigo 73 do Código Disciplina da Conmebol, que também prevê multa de 1.575 dólares (R$ 8.011) ao Santos, debitada diretamente nos recebíveis de direitos de transmissão e patrocínios.

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