Santos perde Alison e João Paulo, suspensos, para pegar o Botafogo

A vitória no clássico contra o São Paulo trouxe três importantes pontos para o Santos no Campeonato Brasileiro, mas deu dois problemas para o técnico Cuca para a próxima rodada no Nacional. João Paulo e Alison receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida contra o Botafogo.João Paulo é reserva, mas o titular John está com Covid-19. Caso confirmado o resultado positivo no exame, com a suspensão de João Paulo, Vladimir deve voltar a ganhar oportunidade no time.Alison é titular e ficou no banco contra o São Paulo para ser poupado visando ao jogo contra o Boca na Libertadores. Sandry, Jobson e Vinícius Balieiro surgem como as principais opções, com os dois primeiros saltando na frente na disputa.
O jogo entre Santos e Botafogo será no próximo domingo, 16h, na Vila Belmiro. Antes disso, o Peixe recebe o Boca Juniors para decidir uma vaga na final da Copa Libertadores, na quarta-feira, 19h15.