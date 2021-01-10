Santos perde Alison e João Paulo, suspensos, para pegar o Botafogo

A vitória no clássico contra o São Paulo trouxe três importantes pontos para o Santos no Campeonato Brasileiro, mas deu dois problemas para o técnico Cuca para a próxima rodada no Nacional. João Paulo e Alison receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida contra o Botafogo.João Paulo é reserva, mas o titular John está com Covid-19. Caso confirmado o resultado positivo no exame, com a suspensão de João Paulo, Vladimir deve voltar a ganhar oportunidade no time.Alison é titular e ficou no banco contra o São Paulo para ser poupado visando ao jogo contra o Boca na Libertadores. Sandry, Jobson e Vinícius Balieiro surgem como as principais opções, com os dois primeiros saltando na frente na disputa.