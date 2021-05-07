Santos perde ação e terá de pagar R$ 6 milhões ao meia Bryan Ruiz

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a pagar mais de R$ 6 milhões ao meio-campista Bryan Ruiz, que jogou no clube entre 2018 e 2020. O Santos tem direito de recorrer a decisão. A informação foi divulgada inicialmente pela Tribuna.

Em contato com Bichara Neto, advogado do costarriquenho, limitou-se a dizer que está aberto a uma conversa para parcelar a dívida.

- Recebemos agora a decisão. Em tese, seria possível (um acordo de forma parcelada) - disse.

A CNRD, como é conhecida, tem a competência para desfazer conflitos entre participantes do futebol nacional, seguindo os estatutos e regulamentos da CBF e da FIFA. Antes, os conflitos trabalhistas ficavam a encargo do Poder Judiciário do Brasil.

Bryan Ruiz chegou ao Santos em 2018 com muita expectativa, mas não vingou. Ao todo foram 12 jogos e nenhum gol marcado. Em 2019, no início dos trabalhos de Jorge Sampaoli, o meia alegou problemas nas costas por não estar conseguindo acompanhar o ritmo dos treinos. Desde então, passou a treinar com a equipe Sub-23.