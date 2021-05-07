Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos perde ação e terá de pagar R$ 6 milhões ao meia Bryan Ruiz

Decisão da CNRD saiu nesta quinta-feira e o Peixe ainda pode recorrer...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 21:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 21:48
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a pagar mais de R$ 6 milhões ao meio-campista Bryan Ruiz, que jogou no clube entre 2018 e 2020. O Santos tem direito de recorrer a decisão. A informação foi divulgada inicialmente pela Tribuna.
Em contato com Bichara Neto, advogado do costarriquenho, limitou-se a dizer que está aberto a uma conversa para parcelar a dívida.
- Recebemos agora a decisão. Em tese, seria possível (um acordo de forma parcelada) - disse.
A CNRD, como é conhecida, tem a competência para desfazer conflitos entre participantes do futebol nacional, seguindo os estatutos e regulamentos da CBF e da FIFA. Antes, os conflitos trabalhistas ficavam a encargo do Poder Judiciário do Brasil.
Bryan Ruiz chegou ao Santos em 2018 com muita expectativa, mas não vingou. Ao todo foram 12 jogos e nenhum gol marcado. Em 2019, no início dos trabalhos de Jorge Sampaoli, o meia alegou problemas nas costas por não estar conseguindo acompanhar o ritmo dos treinos. Desde então, passou a treinar com a equipe Sub-23.
Em 2020, ele chegou a tentar um acordo com o clube para a rescisão amigável, mas as duas partes não conseguiram fechar os números. No meio do ano, ele acionou a CNRD. Com 35 anos, o atleta voltou a Liga Deportiva Alajuelense, da Costa Rica, e também é convocado constantemente pra Seleção nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados