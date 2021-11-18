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futebol

Santos pede mais prazo e pode perder artilheiro do Sub-20

Rwan está emprestado pelo Flamengo-SP até o final do ano e opção de compra está estipulada em R$ 700 mil. Peixe pediu a prorrogação do empréstimo por mais um ano...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 17:50

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:50

O Santos pode perder o atacante Rwan, destaque da equipe Sub-20 na temporada. Em reunião realizada nesta quinta-feira entre o representante do jogador e o executivo de futebol Edu Dracena, o Peixe pediu a prorrogação do empréstimo do atacante, que termina dia 31 de dezembro. A opção de compra do jogador ao Flamengo-SP está estipulada em R$ 700 mil. O Peixe alegou não ter condições financeiras de exercer a opção no momento e pediu a prorrogação do empréstimo. O representante do jogador pretende analisar a proposta e deve dar a resposta ao clube até segunda-feira. Outros clubes do Brasil já demonstraram interesse na contratação do jogador.
Rwan é artilheiro do Santos na categoria Sub-20, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista. Em 14 jogos pelo Sub-20 marcou 10 gols, sendo titular em todas as partidas que atuou e somando 1215 minutos em campo. O atacante tem 1 gol a cada 121 minutos jogados e 1 participação para gols a cada 101 minutos jogados.Rwan também foi utilizado na equipe Sub-23 e foi artilheiro do Peixe no Brasileirão de Aspirantes. Em 14 jogos pela categoria foram 3 gols marcados, sendo titular em seis partidas e somou 611 minutos em campo. Ele tem 1 gol a cada 203 minutos jogadores pelo Sub-23.
Crédito: RwanéoartilheirodoSub-20doSantosnatemporada(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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