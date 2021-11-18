Santos pede mais prazo e pode perder artilheiro do Sub-20

O Santos pode perder o atacante Rwan, destaque da equipe Sub-20 na temporada. Em reunião realizada nesta quinta-feira entre o representante do jogador e o executivo de futebol Edu Dracena, o Peixe pediu a prorrogação do empréstimo do atacante, que termina dia 31 de dezembro. A opção de compra do jogador ao Flamengo-SP está estipulada em R$ 700 mil. O Peixe alegou não ter condições financeiras de exercer a opção no momento e pediu a prorrogação do empréstimo. O representante do jogador pretende analisar a proposta e deve dar a resposta ao clube até segunda-feira. Outros clubes do Brasil já demonstraram interesse na contratação do jogador.