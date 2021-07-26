Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos pede lateral Gilberto em negociação com Benfica por Kaio Jorge

Peixe negocia a venda do atacante Kaio Jorge ao Benfica e pede a inclusão do lateral-direito Gilberto no acordo. Jogador trabalhou com Fernando Diniz no Fluminense...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 10:02

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 10:02

Crédito: Divulgação
O Santos negocia a venda do atacante Kaio Jorge com o Benfica, de Portugal. Na negociação, além de um valor de cerca de 3,5 milhões de Euros (cerca de R$ 21 milhões), o Peixe pediu a inclusão do lateral-direito Gilberto, que tem contrato com o clube português até 2025, mas não tem sido muito utilizado pelo técnico Jorge Jesus.Gilberto trabalhou com o técnico Fernando Diniz no Fluminense e viria para suprir uma carência no elenco santista, que tem Pará em má fase na posição e Madson como titular nas últimas partidas. O Benfica sinalizou com a liberação do jogador para o Peixe.
Além de Gilberto, pedido pelo Peixe, o Benfica ofereceu o atacante Yony González, que está emprestado ao Ceará, no negócio. O jogador colombiano viveu seu melhor momento no Brasil também sob o comando de Fernando Diniz no Fluminense.Além dos valores e dos dois atletas, o Santos tenta ficar com um percentual de participação em venda futura na negociação. O Benfica ainda aceita que o jogador permaneça no Santos até o final do Brasileirão. A "compra" seria feita agora apenas para vencer a concorrência de clubes italianos.
A transferência agora depende de o atacante Kaio Jorge e seu empresário aceitarem as condições oferecidas pelo Benfica.
No sábado, em uma Live no Canal do Diário do Peixe no Youtube, o presidente Andres Rueda, sem citar o nome do clube envolvido, confirmou que a proposta chegou diretamente ao Santos.
“Tem uma proposta, já encaminhamos uma contra, estamos negociado e está nesse sentido. Foi uma proposta cavada pelo próprio clube. Veio direto para nós. A gente se mexeu”, afirmou Rueda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados