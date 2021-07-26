Santos pede lateral Gilberto em negociação com Benfica por Kaio Jorge

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O Santos negocia a venda do atacante Kaio Jorge com o Benfica, de Portugal. Na negociação, além de um valor de cerca de 3,5 milhões de Euros (cerca de R$ 21 milhões), o Peixe pediu a inclusão do lateral-direito Gilberto, que tem contrato com o clube português até 2025, mas não tem sido muito utilizado pelo técnico Jorge Jesus.Gilberto trabalhou com o técnico Fernando Diniz no Fluminense e viria para suprir uma carência no elenco santista, que tem Pará em má fase na posição e Madson como titular nas últimas partidas. O Benfica sinalizou com a liberação do jogador para o Peixe.

Além de Gilberto, pedido pelo Peixe, o Benfica ofereceu o atacante Yony González, que está emprestado ao Ceará, no negócio. O jogador colombiano viveu seu melhor momento no Brasil também sob o comando de Fernando Diniz no Fluminense.Além dos valores e dos dois atletas, o Santos tenta ficar com um percentual de participação em venda futura na negociação. O Benfica ainda aceita que o jogador permaneça no Santos até o final do Brasileirão. A "compra" seria feita agora apenas para vencer a concorrência de clubes italianos.

A transferência agora depende de o atacante Kaio Jorge e seu empresário aceitarem as condições oferecidas pelo Benfica.

No sábado, em uma Live no Canal do Diário do Peixe no Youtube, o presidente Andres Rueda, sem citar o nome do clube envolvido, confirmou que a proposta chegou diretamente ao Santos.